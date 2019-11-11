道瓊早盤跌160點 美中貿易擔憂仍在
2019-11-11 23:11
經濟日報 編譯易起宇
／綜合外電
美國股市今（11）日早盤下跌，在美中貿易擔憂徘徊不去、香港反送中抗議升溫之際，投資人先退場觀望，上周屢創新高的樂觀氣氛暫時冷卻。
道瓊工業指數早盤一度下跌163點，或0.6%，標普500和那斯達克綜合指數下跌0.4%。
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思科（Cisco）是今日道瓊指數中跌最多的一支股票，跌幅達到1.8%；家得寶（Home Depot）和卡特彼勒也分別各跌1%左右。這些股票的跌幅抵銷了Walgreens Boots Alliance的4%漲幅。
美股三大指數近來紛紛飆漲至歷來高點。道瓊上周五（8日）收盤是今年第八次改寫新高紀錄，標普500指數為今年第19次，那斯達克指數則是今年第14次。過去一個月來，道瓊指數上漲了約3%，標普500和那斯達克則分別上漲了約4%和5%。
美國股市近來屢創新高的走勢部分原因，出自美中貿易談判氣氛的改善，不過，美國總統川普上周五表示，他尚未同意撤回對中國大陸的關稅，這番言論打擊了市場對貿易談判的預期。
市場參與者也在追蹤香港反送中示威的最新進展，港警今日對抗議民眾發射實彈，恆生指數下跌2.6%。
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