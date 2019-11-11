親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

經歷反送中 德國記者吐心聲：港警比IS更令人畏懼

道瓊早盤跌160點 美中貿易擔憂仍在

2019-11-11 23:11經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

美國股市今（11）日早盤下跌，在美中貿易擔憂徘徊不去、香港反送中抗議升溫之際，投資人先退場觀望，上周屢創新高的樂觀氣氛暫時冷卻。

道瓊工業指數早盤一度下跌163點，或0.6%，標普500和那斯達克綜合指數下跌0.4%。

思科（Cisco）是今日道瓊指數中跌最多的一支股票，跌幅達到1.8%；家得寶（Home Depot）和卡特彼勒也分別各跌1%左右。這些股票的跌幅抵銷了Walgreens Boots Alliance的4%漲幅。

美股三大指數近來紛紛飆漲至歷來高點。道瓊上周五（8日）收盤是今年第八次改寫新高紀錄，標普500指數為今年第19次，那斯達克指數則是今年第14次。過去一個月來，道瓊指數上漲了約3%，標普500和那斯達克則分別上漲了約4%和5%。

美國股市近來屢創新高的走勢部分原因，出自美中貿易談判氣氛的改善，不過，美國總統川普上周五表示，他尚未同意撤回對中國大陸的關稅，這番言論打擊了市場對貿易談判的預期。

市場參與者也在追蹤香港反送中示威的最新進展，港警今日對抗議民眾發射實彈，恆生指數下跌2.6%。

美國股市今（11）日早盤下跌，美中貿易擔憂依然徘徊不去。 美聯社
美國股市今（11）日早盤下跌，美中貿易擔憂依然徘徊不去。 美聯社
分享

標普香港反送中

相關新聞

紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？

2019-11-11 17:41

與烏通話不完美但不足以遭彈劾？川普籲黨員勿落陷阱

2019-11-11 17:39

川普與烏總統通話真的完美？共和黨人有不同看法

2019-11-11 17:38

彈劾調查聽證本周將電視轉播 會否重現水門案？

2019-11-11 17:36

華倫人氣直逼白登 但選民不太懂她的政見

2019-11-11 16:16

柯林頓前策士：看彭博參選 她可能有兩種想法

2019-11-11 16:15

彭博勝川普6百分點 但卻最不受民主黨選民歡迎？

2019-11-11 16:14

彭博選總統 同黨參選人吐槽：你得賺選票，不能買選票

2019-11-11 16:11

川普彈劾公開聽證將登場 電話門重點一次看

2019-11-11 15:06

美前駐聯大使爆料 兩高官拉攏我反川普

2019-11-11 14:21

川普彈劾案直播 轟動性大不如前

2019-11-11 14:14

離譜！ 美法官提議性侵受害人收錢讓色魔減刑

2019-11-11 13:39

美德州非裔女教師 教室踹打癲癇女生影片瘋傳

2019-11-11 13:15

飆車失控…美保時捷飛入2樓 2人當場死亡

2019-11-11 13:08

兩大高官找她扯川普後腿 美前駐聯大使新書爆料

2019-11-11 11:38

希拉蕊打書談網路仇女：女性政治人物深受其害

2019-11-11 10:32
看更多

熱門文章

台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

2019-11-11 11:23

史上最敢的泰王！要人哭著效忠、軍事管理公教員…

2019-11-11 10:00

77年前1場海戰牽扯中美日…看懂決戰中途島的6個QA

2019-11-11 08:00

李顯龍：台灣「愛拚才會贏」精神減弱

2019-11-11 00:13

影／日本媒體熱議雅子皇后的眼淚 她為何哭泣？

2019-11-11 13:04

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-11 06:42

機上男抓隔壁女乘客下體 美航飛機提前轉降逮捕他

2019-11-11 08:57

慎入！他打開洗衣機「看見地獄」 網友：毛到不行

2019-11-11 14:19

越南仙氣正妹法官爆紅 網喊：我願意接受判刑

2019-11-11 20:46

「冥紙」紅到國外 老外稱改變人生還保佑身體健康

2019-11-11 19:50

影／男在肯德基求婚遭諷 影片曝光結局超乎想像

2019-11-11 14:25

日本又有保育園小小孩散步被車撞 2大4小送醫

2019-11-11 11:42

光棍節不寂寞！一個人說走就走 全球10大單身者必去城市

2019-11-11 10:13

六大風險領域 牽動2020經濟

2019-11-10 23:39

川普：大陸供應鏈像破雞蛋

2019-11-10 23:36

「但我知道我愛你」夫為失憶妻寫下10年相戀點滴

2019-11-11 15:07

日皇即位遊行12萬人爭睹 雅子感動泛淚

2019-11-11 00:51

黃金走空？ 兩大銀行停止做多

2019-11-11 02:09

連蘋果共同創辦人也說 Apple Card演算法歧視他妻子

2019-11-11 08:28

玻利維亞總統下台後權力真空 首都緃火搶劫社會大亂

2019-11-11 15:01

與自己作伴侶 艾瑪華生單身引話題

2019-11-11 14:03

「這裡不是古巴」 玻利維亞首位原民總統為何下台？

2019-11-11 11:58

澳洲野火燒不停 逼近雪梨

2019-11-11 00:51

澳洲野火12日將延燒至雪梨 這三大氣條件恐讓情況惡化

2019-11-10 23:29

美股漲勢 面臨三道考驗

2019-11-10 23:36

獲利營收跌照樣漲！ 蘋果今年增加市值可換1.5個台積電

2019-11-11 08:53

她獨自扶養6孩 為省時讓孩徒手抓食物一週洗3次澡

2019-11-11 16:43

櫻花妹產後發福被嘲笑 怒甩肉70天成美少女

2019-11-11 21:53

古柯農出身玻利維亞總統請辭下台 14年掌權生涯一次看

2019-11-11 11:33

影／軍警倒戈！ 玻利維亞總統13年獨裁畫句點

2019-11-11 13:39

明恐災難性大火 澳洲昆士蘭及南威爾士進入緊急狀態

2019-11-11 12:46

向示威低頭 玻總統宣布重新大選

2019-11-11 00:51

早產奇蹟！存活率1% 雙胞胎兄弟出生體重不到一瓶礦泉水

2019-11-11 14:04

伊朗西南部發現新油田 石油部長：全國第2大

2019-11-11 20:51

玻國總統下台兩樣情 民眾歡慶、盟國譴責政變

2019-11-11 10:08

台積電ADR上周五跌1.6% 跟隨台北股價下跌

2019-11-11 07:15

投資、合作：中國意欲在希臘大展身手

2019-11-11 08:25

兩大高官找她扯川普後腿 美前駐聯大使新書爆料

2019-11-11 11:38

川普彈劾公開聽證將登場 電話門重點一次看

2019-11-11 15:06

紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？

2019-11-11 17:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top