與烏通話不完美但不足以遭彈劾？川普籲黨員勿落陷阱

2019-11-11 17:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合10日電



10日洛杉磯加大的一場活動中，反川普的抗議者舉著「立即彈劾」的標語。 美聯社 分享 facebook

川普10日在推特發文，聲稱他的部分盟友將他與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在7月25日的通話內容，描述為「雖然不完美，但不足以遭到彈劾」的說詞，他嚴正抗議表示「一切完美」，並沒有任何不法疑慮。川普也呼籲共和黨議員們不要落入敵人設下的陷阱。

針對川普要求澤倫斯基調查前副總統白登(Joe Biden)的兒子杭特‧白登(Hunter Biden)的通話內容，川普在推文中說：「我們的通話內容一切完美！你們去看對話紀錄，沒有任何一句話是不合法的！共和黨人不要掉進這個陷阱！」稍後又更新推文，加上這一句「不完美的這個說法是錯的！一切的內容沒有任何錯誤！」

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川普與澤倫斯基的通話內容多次遭到民主黨及保守派人士的質疑，認為要求他國元首調查自己2020年競選對手的行為，川普有越矩總統職權的疑慮，但他每次的回應都只是再度強調：「去看對話紀錄！」

大多數共和黨人替川普的「通話門」辯護時，都辯稱沒有任何不當，他們表示美國對烏克蘭軍事補助的耽誤，和白登父子的調查並沒有關係；但有些共和黨人，如眾院軍事委員會首席成員索恩貝里(Mac Thornberry)就批評，川普這通電話「雖然不恰當，但不足以遭到彈劾」。