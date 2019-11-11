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紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？

2019-11-11 17:41世界日報 編譯樊蕙／綜合10日電

國會眾院針對川普總統的彈劾調查本周首度舉行公開聽證，「紐約時報」特別回顧，白登(...
國會眾院針對川普總統的彈劾調查本周首度舉行公開聽證，「紐約時報」特別回顧，白登(Joseph R. Biden Jr.)擔任副總統期間與烏克蘭政府的往來，奉命執行了哪些工作。 美聯社
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國會眾院針對川普總統的彈劾調查本周首度舉行公開聽證，「紐約時報」特別回顧，白登(Joseph R. Biden Jr.)擔任副總統期間與烏克蘭政府的往來，奉命執行了哪些工作。

2014年初，俄羅斯入侵烏克蘭，當時白登力勸前總統歐巴馬迅速採取行動、軍援基輔，卻未獲同意；白登後來在回憶錄中寫道，他被派到烏克蘭時，還被警告「不要對烏克蘭政府承諾過多」。

於是白登就做了符合副總統身分的事：力促烏國當局打擊貪腐，重建國際債權人信心，並改革飽受裙帶關係所苦的能源產業。

當時白登之子杭特(Hunter Biden)剛好以5萬元月薪、加入陷入多起貪污調查的烏國天然氣公司Burisma的董事會，卻威脅到父親的任務。

2014年5月，波洛申科(Petro Poroshenko)當選總統後，美國國務院開始懷疑烏國檢察長收賄保護Burisma創辦人茲洛切夫斯基(Mykola Zlochevsky)；該名檢察長旋即被開除，但繼任檢察長蕭金(Viktor Shokin)也涉嫌貪腐。

川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)缺乏證據地聲稱，白登施壓迫使蕭金去職是為了幫助兒子杭特躲避調查；但事實上認為蕭金該下台的官員還有很多。

白登與時任國務院能源使節霍克斯坦(Amos Hochstein)當時正施壓波洛申科改革國營天然氣公司Naftogaz的營運模式；該公司掌握烏國約三分之二的能源。而民營的Burisma公司據信與白登施壓波洛申科的行動無關。

到了2015年年底，美國官方對波洛申科逐漸失去耐心，白登則被派到烏國高調呼籲烏國國會進行改革。

蕭金最後遭到開除；烏克蘭當局也同意為天然氣公司指派國際監督委員，但貪腐問題仍待解決。

杭特則是留任Burisma董事會職到今年4月任期結束；白登的顧問稱，白登父子多年前就私下同意不再討論杭特在烏國的商務活動，以免被捲入案情。

烏克蘭國務院川普

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