紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？

2019-11-11 17:41 世界日報 編譯樊蕙／綜合10日電



國會眾院針對川普總統的彈劾調查本周首度舉行公開聽證，「紐約時報」特別回顧，白登(Joseph R. Biden Jr.)擔任副總統期間與烏克蘭政府的往來，奉命執行了哪些工作。 美聯社 分享 facebook

國會眾院針對川普總統的彈劾調查本周首度舉行公開聽證，「紐約時報」特別回顧，白登(Joseph R. Biden Jr.)擔任副總統期間與烏克蘭政府的往來，奉命執行了哪些工作。

2014年初，俄羅斯入侵烏克蘭，當時白登力勸前總統歐巴馬迅速採取行動、軍援基輔，卻未獲同意；白登後來在回憶錄中寫道，他被派到烏克蘭時，還被警告「不要對烏克蘭政府承諾過多」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

於是白登就做了符合副總統身分的事：力促烏國當局打擊貪腐，重建國際債權人信心，並改革飽受裙帶關係所苦的能源產業。

當時白登之子杭特(Hunter Biden)剛好以5萬元月薪、加入陷入多起貪污調查的烏國天然氣公司Burisma的董事會，卻威脅到父親的任務。

2014年5月，波洛申科(Petro Poroshenko)當選總統後，美國國務院開始懷疑烏國檢察長收賄保護Burisma創辦人茲洛切夫斯基(Mykola Zlochevsky)；該名檢察長旋即被開除，但繼任檢察長蕭金(Viktor Shokin)也涉嫌貪腐。

川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)缺乏證據地聲稱，白登施壓迫使蕭金去職是為了幫助兒子杭特躲避調查；但事實上認為蕭金該下台的官員還有很多。

白登與時任國務院能源使節霍克斯坦(Amos Hochstein)當時正施壓波洛申科改革國營天然氣公司Naftogaz的營運模式；該公司掌握烏國約三分之二的能源。而民營的Burisma公司據信與白登施壓波洛申科的行動無關。

到了2015年年底，美國官方對波洛申科逐漸失去耐心，白登則被派到烏國高調呼籲烏國國會進行改革。

蕭金最後遭到開除；烏克蘭當局也同意為天然氣公司指派國際監督委員，但貪腐問題仍待解決。

杭特則是留任Burisma董事會職到今年4月任期結束；白登的顧問稱，白登父子多年前就私下同意不再討論杭特在烏國的商務活動，以免被捲入案情。