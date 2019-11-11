川普與烏總統通話真的完美？共和黨人有不同看法

2019-11-11 17:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合10日電



美國總統川普（Donald Trump）。 美聯社 分享 facebook

針對川普的彈劾調查，在過去數周兩黨已爭辯得沸沸揚揚，然而到現在國會共和黨人還是無法達成共識，主要是因為他們不知替川普辯護的最佳說詞為何，更重要的是，即使有了最佳辯詞，是否該這樣替川普辯護下去？

面對共和黨內部各執一詞，也讓國會議員必須保護自己的政治利益而採取不同策略，共和黨資深策略顧問科南特(Alex Conant)表示：「一般來說事實呈現出來後，每個人用自己的方式替事實辯護，往策略的方向共同進行，但他們沒有這麼做。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)日前召集共和黨議員，針對彈劾調查策略舉行一次秘密會議，會議中麥康諾表示，最好的應對策略就是盡可能透露越少關於彈劾調查的資訊，而只陳述對自己選情有利的說詞。

共和黨眾議員針對彈劾調查有四步策略，第一：川普與烏克蘭總統的談話內容並無任何利益交換；其次：多位證人表示在「吹哨者」洩漏資訊的第一時間並不知情；第三，烏克蘭方面直到媒體報導之前，對美國軍事援助延遲毫不知情；最後，美國日前仍給與烏克蘭承諾的軍事援助金。

然而檯面下共和黨員最大的難題是，極少數的共和黨人願意公開認同，川普與烏克蘭總統的談話內容完美無缺，而且沒有任何利益交換。

眾院軍事委員會共和黨首席成員索恩貝里(Mac Thornberry)在10日上午和民主黨員共同上ABC節目「本周」(This Week)時表示：「我認為總統要求他國元首調查自己的政治對手是不恰當的，當你的政治對手在其他國家涉嫌不法利益時，你該怎麼做？置之不理嗎？」

而當索恩貝里被問到，川普是否利用職權要脅烏克蘭總統涉入調查時，他回答：「當殺人犯、竊盜犯、或強姦犯的正當程序權利被剝奪時，他們可以被無罪釋放」；他認為川普的做法不當，但並不足以彈劾，然而川普10日晚間推文再次強調，對話內容並沒有任何錯誤。