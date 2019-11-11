親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

反送中衝突升級 港特首林鄭月娥：暴徒不會得逞

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

川普與烏總統通話真的完美？共和黨人有不同看法

2019-11-11 17:38世界日報 編譯林梅婕／綜合10日電

美國總統川普（Donald Trump）。 美聯社
美國總統川普（Donald Trump）。 美聯社
分享

針對川普的彈劾調查，在過去數周兩黨已爭辯得沸沸揚揚，然而到現在國會共和黨人還是無法達成共識，主要是因為他們不知替川普辯護的最佳說詞為何，更重要的是，即使有了最佳辯詞，是否該這樣替川普辯護下去？

面對共和黨內部各執一詞，也讓國會議員必須保護自己的政治利益而採取不同策略，共和黨資深策略顧問科南特(Alex Conant)表示：「一般來說事實呈現出來後，每個人用自己的方式替事實辯護，往策略的方向共同進行，但他們沒有這麼做。」

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)日前召集共和黨議員，針對彈劾調查策略舉行一次秘密會議，會議中麥康諾表示，最好的應對策略就是盡可能透露越少關於彈劾調查的資訊，而只陳述對自己選情有利的說詞。

共和黨眾議員針對彈劾調查有四步策略，第一：川普與烏克蘭總統的談話內容並無任何利益交換；其次：多位證人表示在「吹哨者」洩漏資訊的第一時間並不知情；第三，烏克蘭方面直到媒體報導之前，對美國軍事援助延遲毫不知情；最後，美國日前仍給與烏克蘭承諾的軍事援助金。

然而檯面下共和黨員最大的難題是，極少數的共和黨人願意公開認同，川普與烏克蘭總統的談話內容完美無缺，而且沒有任何利益交換。

眾院軍事委員會共和黨首席成員索恩貝里(Mac Thornberry)在10日上午和民主黨員共同上ABC節目「本周」(This Week)時表示：「我認為總統要求他國元首調查自己的政治對手是不恰當的，當你的政治對手在其他國家涉嫌不法利益時，你該怎麼做？置之不理嗎？」

而當索恩貝里被問到，川普是否利用職權要脅烏克蘭總統涉入調查時，他回答：「當殺人犯、竊盜犯、或強姦犯的正當程序權利被剝奪時，他們可以被無罪釋放」；他認為川普的做法不當，但並不足以彈劾，然而川普10日晚間推文再次強調，對話內容並沒有任何錯誤。

共和黨川普烏克蘭

相關新聞

川普彈劾公開聽證將登場 電話門重點一次看

2019-11-11 15:06

紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？

2019-11-11 17:41

與烏通話不完美但不足以遭彈劾？川普籲黨員勿落陷阱

2019-11-11 17:39

彈劾調查聽證本周將電視轉播 會否重現水門案？

2019-11-11 17:36

華倫人氣直逼白登 但選民不太懂她的政見

2019-11-11 16:16

柯林頓前策士：看彭博參選 她可能有兩種想法

2019-11-11 16:15

彭博勝川普6百分點 但卻最不受民主黨選民歡迎？

2019-11-11 16:14

彭博選總統 同黨參選人吐槽：你得賺選票，不能買選票

2019-11-11 16:11

美前駐聯大使爆料 兩高官拉攏我反川普

2019-11-11 14:21

川普彈劾案直播 轟動性大不如前

2019-11-11 14:14

離譜！ 美法官提議性侵受害人收錢讓色魔減刑

2019-11-11 13:39

美德州非裔女教師 教室踹打癲癇女生影片瘋傳

2019-11-11 13:15

飆車失控…美保時捷飛入2樓 2人當場死亡

2019-11-11 13:08

兩大高官找她扯川普後腿 美前駐聯大使新書爆料

2019-11-11 11:38

希拉蕊打書談網路仇女：女性政治人物深受其害

2019-11-11 10:32

川普親自解除對烏克蘭金援禁令？國務院早悄給1.4億

2019-11-10 19:09

金援已經給了 共和黨：川普對烏克蘭沒有利益交換條件

2019-11-10 19:09

彈劾調查公開聽證 眾院共和黨要杭特白登、吹哨者作證

2019-11-10 19:09

控金牌製片企圖性侵 前華裔助理揭多年內心黑洞

2019-11-10 16:46
看更多

熱門文章

台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

2019-11-11 11:23

史上最敢的泰王！要人哭著效忠、軍事管理公教員…

2019-11-11 10:00

失智可出回憶錄？前總統裝病不出庭卻去打球　惹怒韓人

2019-11-10 22:59

77年前1場海戰牽扯中美日…看懂決戰中途島的6個QA

2019-11-11 08:00

李顯龍：台灣「愛拚才會贏」精神減弱

2019-11-11 00:13

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-11 06:42

機上男抓隔壁女乘客下體 美航飛機提前轉降逮捕他

2019-11-11 08:57

影／日本媒體熱議雅子皇后的眼淚 她為何哭泣？

2019-11-11 13:04

慎入！他打開洗衣機「看見地獄」 網友：毛到不行

2019-11-11 14:19

BOM將大增 外資：5G手機出貨恐低於2億支

2019-11-10 21:36

日本又有保育園小小孩散步被車撞 2大4小送醫

2019-11-11 11:42

「Ok, boomer」成流行語 反映世代隔閡

2019-11-10 19:16

影／男在肯德基求婚遭諷 影片曝光結局超乎想像

2019-11-11 14:25

六大風險領域 牽動2020經濟

2019-11-10 23:39

光棍節不寂寞！一個人說走就走 全球10大單身者必去城市

2019-11-11 10:13

川普：大陸供應鏈像破雞蛋

2019-11-10 23:36

日皇即位遊行12萬人爭睹 雅子感動泛淚

2019-11-11 00:51

「但我知道我愛你」夫為失憶妻寫下10年相戀點滴

2019-11-11 15:07

黃金走空？ 兩大銀行停止做多

2019-11-11 02:09

日皇即位遊行 民眾揮旗歡呼皇后雅子泛淚

2019-11-10 19:11

英國大選民調 保守黨領先工黨12至13個百分點

2019-11-10 19:42

連蘋果共同創辦人也說 Apple Card演算法歧視他妻子

2019-11-11 08:28

「這裡不是古巴」 玻利維亞首位原民總統為何下台？

2019-11-11 11:58

澳洲野火燒不停 逼近雪梨

2019-11-11 00:51

澳洲野火12日將延燒至雪梨 這三大氣條件恐讓情況惡化

2019-11-10 23:29

玻利維亞總統下台後權力真空 首都緃火搶劫社會大亂

2019-11-11 15:01

獲利營收跌照樣漲！ 蘋果今年增加市值可換1.5個台積電

2019-11-11 08:53

美股漲勢 面臨三道考驗

2019-11-10 23:36

德銀盤點明年金融市場面臨的20大風險

2019-11-10 19:22

李顯龍：新加坡大選是硬仗 絕非辦家家酒

2019-11-10 19:39

與自己作伴侶 艾瑪華生單身引話題

2019-11-11 14:03

古柯農出身玻利維亞總統請辭下台 14年掌權生涯一次看

2019-11-11 11:33

向示威低頭 玻總統宣布重新大選

2019-11-11 00:51

日皇即位遊行 近12萬人夾道歡呼祝賀

2019-11-10 22:51

玻利維亞抗議總統大選疑似舞弊 總統終於鬆口重選

2019-11-10 22:30

影／軍警倒戈！ 玻利維亞總統13年獨裁畫句點

2019-11-11 13:39

明恐災難性大火 澳洲昆士蘭及南威爾士進入緊急狀態

2019-11-11 12:46

玻國總統下台兩樣情 民眾歡慶、盟國譴責政變

2019-11-11 10:08

她獨自扶養6孩 為省時讓孩徒手抓食物一週洗3次澡

2019-11-11 16:43

早產奇蹟！存活率1% 雙胞胎兄弟出生體重不到一瓶礦泉水

2019-11-11 14:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top