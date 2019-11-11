柯林頓前策士：看彭博參選 她可能有兩種想法

2019-11-11 16:15 世界日報 編譯潘勛／綜合10日電



前國務卿喜萊莉‧柯林頓的前策士潘恩(Mark Penn)表示，因為民主黨角逐2020總統候選提名的戰將都有弱點，選民期盼出現黑馬般的救星，所以柯林頓及前紐約市長彭博都還來得及投入總統選舉。

潘恩上福斯新聞台「周日晨間期貨」(Sunday Morning Futures)節目時表示，距離兩黨確定其提名人，尚有一段時日，他不曉得柯林頓看到彭博投入角逐民主黨提名的新聞，心裡會怎麼想。

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潘恩說，柯林頓可能有兩種感想，第一是認為戰場太擁擠，自己已錯失時機。另一種想法則恰恰相反，她可能感嘆「蜀中無大將」，自己可以取得16萬5000名小額捐款人，而且人氣與前副總統白登在早期初選州又打成平手，所以可以參戰。潘恩認為，柯林頓再投入選戰的政治邏輯猶在。

潘恩另提到白登在民主黨諸將中雖領先但優勢很小的處境，還有其他候選人立場太偏左，實在難以被視為可擊敗川普總統的人選。

潘恩認為，彭博瞧出參戰契機，做出聰明選擇，想選總統就趁現在，不然以後沒機會，既然如此，何不投入而徹底改組民主黨。

潘恩表示，白登在愛阿華及新罕布夏兩個初選州面臨考驗，假如沒過關，那麼彭博就有大好舞台；假如白登在那兩州表現特別好，彭博就有心無力了。因此，白登競選陣營目前備感壓力，要在兩個初選州大舉勝出。

彭博的大考驗不在民調數字，而在能否進入辯論階段。彭博要找到16萬5000名小額捐款人，民主黨的規則要求如此，沒達成這個目標，就不夠格參與辯論。

潘恩另表示，川普能否連任，端看他在郊區的支持率，但目前無法得知郊區選民意向如何。川普當年獲勝，在取得郊區及勞工階層的選票，但期中選以來，川普在郊區一直輸，郊區已倒向民主黨。民主、共和兩黨都在變，這種趨勢能否持續猶待觀察。