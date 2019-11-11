親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陳菊以訟止謗吞「2連敗」 北院判張琍敏無罪

12強／剖析中華輸球主因 連兩戰欠缺臨門一腳

柯林頓前策士：看彭博參選 她可能有兩種想法

2019-11-11 16:15世界日報 編譯潘勛／綜合10日電

前國務卿喜萊莉‧柯林頓的前策士潘恩(Mark Penn)表示，因為民主黨角逐2020總統候選提名的戰將都有弱點，選民期盼出現黑馬般的救星，所以柯林頓及前紐約市長彭博都還來得及投入總統選舉。

潘恩上福斯新聞台「周日晨間期貨」(Sunday Morning Futures)節目時表示，距離兩黨確定其提名人，尚有一段時日，他不曉得柯林頓看到彭博投入角逐民主黨提名的新聞，心裡會怎麼想。

潘恩說，柯林頓可能有兩種感想，第一是認為戰場太擁擠，自己已錯失時機。另一種想法則恰恰相反，她可能感嘆「蜀中無大將」，自己可以取得16萬5000名小額捐款人，而且人氣與前副總統白登在早期初選州又打成平手，所以可以參戰。潘恩認為，柯林頓再投入選戰的政治邏輯猶在。

潘恩另提到白登在民主黨諸將中雖領先但優勢很小的處境，還有其他候選人立場太偏左，實在難以被視為可擊敗川普總統的人選。

潘恩認為，彭博瞧出參戰契機，做出聰明選擇，想選總統就趁現在，不然以後沒機會，既然如此，何不投入而徹底改組民主黨。

潘恩表示，白登在愛阿華及新罕布夏兩個初選州面臨考驗，假如沒過關，那麼彭博就有大好舞台；假如白登在那兩州表現特別好，彭博就有心無力了。因此，白登競選陣營目前備感壓力，要在兩個初選州大舉勝出。

彭博的大考驗不在民調數字，而在能否進入辯論階段。彭博要找到16萬5000名小額捐款人，民主黨的規則要求如此，沒達成這個目標，就不夠格參與辯論。

潘恩另表示，川普能否連任，端看他在郊區的支持率，但目前無法得知郊區選民意向如何。川普當年獲勝，在取得郊區及勞工階層的選票，但期中選以來，川普在郊區一直輸，郊區已倒向民主黨。民主、共和兩黨都在變，這種趨勢能否持續猶待觀察。

民主黨柯林頓川普

相關新聞

川普彈劾公開聽證將登場 電話門重點一次看

2019-11-11 15:06

華倫人氣直逼白登 但選民不太懂她的政見

2019-11-11 16:16

彭博勝川普6百分點 但卻最不受民主黨選民歡迎？

2019-11-11 16:14

彭博選總統 同黨參選人吐槽：你得賺選票，不能買選票

2019-11-11 16:11

美前駐聯大使爆料 兩高官拉攏我反川普

2019-11-11 14:21

川普彈劾案直播 轟動性大不如前

2019-11-11 14:14

離譜！ 美法官提議性侵受害人收錢讓色魔減刑

2019-11-11 13:39

美德州非裔女教師 教室踹打癲癇女生影片瘋傳

2019-11-11 13:15

飆車失控…美保時捷飛入2樓 2人當場死亡

2019-11-11 13:08

兩大高官找她扯川普後腿 美前駐聯大使新書爆料

2019-11-11 11:38

希拉蕊打書談網路仇女：女性政治人物深受其害

2019-11-11 10:32

川普親自解除對烏克蘭金援禁令？國務院早悄給1.4億

2019-11-10 19:09

金援已經給了 共和黨：川普對烏克蘭沒有利益交換條件

2019-11-10 19:09

彈劾調查公開聽證 眾院共和黨要杭特白登、吹哨者作證

2019-11-10 19:09

控金牌製片企圖性侵 前華裔助理揭多年內心黑洞

2019-11-10 16:46
看更多

熱門文章

台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

2019-11-11 11:23

史上最敢的泰王！要人哭著效忠、軍事管理公教員…

2019-11-11 10:00

失智可出回憶錄？前總統裝病不出庭卻去打球　惹怒韓人

2019-11-10 22:59

77年前1場海戰牽扯中美日…看懂決戰中途島的6個QA

2019-11-11 08:00

李顯龍：台灣「愛拚才會贏」精神減弱

2019-11-11 00:13

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-11 06:42

機上男抓隔壁女乘客下體 美航飛機提前轉降逮捕他

2019-11-11 08:57

影／日本媒體熱議雅子皇后的眼淚 她為何哭泣？

2019-11-11 13:04

俄教授承認肢解學生情人 本想扮成拿破崙自殺

2019-11-10 17:55

慎入！他打開洗衣機「看見地獄」 網友：毛到不行

2019-11-11 14:19

BOM將大增 外資：5G手機出貨恐低於2億支

2019-11-10 21:36

影／孩子遭霸凌！悍母撂狠話嚇死對方 網：做得好

2019-11-10 18:16

日本又有保育園小小孩散步被車撞 2大4小送醫

2019-11-11 11:42

「Ok, boomer」成流行語 反映世代隔閡

2019-11-10 19:16

六大風險領域 牽動2020經濟

2019-11-10 23:39

日皇即位遊行12萬人爭睹 雅子感動泛淚

2019-11-11 00:51

光棍節不寂寞！一個人說走就走 全球10大單身者必去城市

2019-11-11 10:13

川普：大陸供應鏈像破雞蛋

2019-11-10 23:36

影／殺錯人？毒梟之子被捕 墨警身中155槍斃命

2019-11-10 18:20

影／男在肯德基求婚遭諷 影片曝光結局超乎想像

2019-11-11 14:25

黃金走空？ 兩大銀行停止做多

2019-11-11 02:09

「但我知道我愛你」夫為失憶妻寫下10年相戀點滴

2019-11-11 15:07

日皇即位遊行 民眾揮旗歡呼皇后雅子泛淚

2019-11-10 19:11

英國大選民調 保守黨領先工黨12至13個百分點

2019-11-10 19:42

「這裡不是古巴」 玻利維亞首位原民總統為何下台？

2019-11-11 11:58

連蘋果共同創辦人也說 Apple Card演算法歧視他妻子

2019-11-11 08:28

澳洲野火12日將延燒至雪梨 這三大氣條件恐讓情況惡化

2019-11-10 23:29

澳洲野火燒不停 逼近雪梨

2019-11-11 00:51

獲利營收跌照樣漲！ 蘋果今年增加市值可換1.5個台積電

2019-11-11 08:53

美股漲勢 面臨三道考驗

2019-11-10 23:36

玻利維亞總統下台後權力真空 首都緃火搶劫社會大亂

2019-11-11 15:01

李顯龍：新加坡大選是硬仗 絕非辦家家酒

2019-11-10 19:39

德銀盤點明年金融市場面臨的20大風險

2019-11-10 19:22

古柯農出身玻利維亞總統請辭下台 14年掌權生涯一次看

2019-11-11 11:33

向示威低頭 玻總統宣布重新大選

2019-11-11 00:51

日皇即位遊行 近12萬人夾道歡呼祝賀

2019-11-10 22:51

玻利維亞抗議總統大選疑似舞弊 總統終於鬆口重選

2019-11-10 22:30

影／耶路薩冷「小貓之父」 自掏腰包餵養浪浪20年

2019-11-10 18:17

與自己作伴侶 艾瑪華生單身引話題

2019-11-11 14:03

影／軍警倒戈！ 玻利維亞總統13年獨裁畫句點

2019-11-11 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top