華倫人氣直逼白登 但選民不太懂她的政見

2019-11-11 16:16 世界日報 編譯潘勛／綜合11日電



聯邦參議員華倫。 美聯社 分享 facebook

角逐民主黨2020年總統候選人提名諸將當中，聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)人氣幾乎與前副總統白登不相上下，但很多選民只知道她出來參選，對她的政見則知悉無多。而白登陣營感受到華倫的威脅，最近改採近乎人身攻擊的選戰打法，反而挨批為有歧視女性之嫌。

有位參加華倫在北卡州首府洛麗造勢的52歲選民文恩(Ron Wen)表示，大家對華倫所提的全民健保略聞一二，但政治口水滿天飛以外，還想深入了解一些。

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美聯社和NORC公共政策研究中心最近民調指出，近四分之一美國人表示，自己對華倫知悉不多，無法置評。同一民調另指出，不太懂華倫同黨對手白登或參議員桑德斯的，只有十分之一。

美聯社認為，這種情形對華倫既是挑戰也是機會。她必須讓更多選民了解她，但也代表她有更大空間，可增加支持者，而不像她的黨內對手那般無法再有斬獲。

一位40歲中學教師辛赫(Premi Singh)表示，華倫有很棒的政策，但是對很多人來講，他們並不看政策細節，只憑感覺投票。

另一方面，白登陣營感受到華倫是最大對手，於是動用露骨但巧妙的方式，開始攻擊華倫，說她在「教訓」選民該信什麼，而她的政治願景有「做學術練習」的感覺。華倫倡導政策的風格乃是「不聽我的就平庸」，言行舉止流露「菁英氣燄」。

但紐時認為，白登陣營這樣批評排名在前的女性候選人，可謂「兵行險招」，尤其民主黨初選選民目前透露出來的訊息，是對黨內惡鬥沒什麼興趣。鑑諸歷史，女性在民主黨初選選民占大宗，而且對很多人來講，2016年對喜萊莉‧柯林頓的攻訐記憶猶新。

平時很自制，不與同黨對手做口舌戰的華倫也開始反擊，譴責「強勢男人」的批評，是在教訓女性怎麼說、怎麼做。