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彭博勝川普6百分點 但卻最不受民主黨選民歡迎？

2019-11-11 16:14世界日報 編譯樊蕙／綜合10日電

民調機構Morning Consult於10日公布民調顯示，彭博(Michael Bloomberg)雖獲31%的民主黨總統初選選民的支持，但也有近25%的選民不支持他，讓他成為最不受初選選民歡迎的參選人。

另外，Morning Consult與政治媒體Politico的民調稱，假設彭博能與川普總統對戰2020年總統大選，可望勝出六個百分點，與麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)的勝出幅度相同，顯示民主黨對曾為共和黨籍的彭博參選的支持度仍高。

前紐約市長、億萬富豪彭博，目前在民主黨總統參選人中排名第六，也輸給加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)；民調也顯示，彭博登記參選後，全國支持度達4%，顯示對於民主黨選民來說，他的名聲響亮，卻也相當不受歡迎。

相較之下，近四分之三民主黨初選選民都表示支持前副總統白登(Joe Biden)，只有約18%不支持；白登目前的全國支持度約31%，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)目前全國支持度約20%，華倫則為18%。

全國支持度往往因為參選人專心衝刺最早進行初選的幾個州而打折扣，但對於彭博來說特別重要，因為他不打算在最早初選的四個州積極造勢，而是把重心放在更多州舉行投票的「超級星期二」(Super Tuesday)。

Morning Consult與Politico於8日針對1300名選民進行調查的結果顯示，彭博可望以43%擊敗川普的37%，而華倫則可望以45%擊敗川普的39%；該民調稱，桑德斯對戰川普的勝算有5%，而白登則是4%，都不及彭博。

彭博雖已登記參選，卻仍未正式宣布投入選戰，支持者相信他一旦起跑，將有雄厚財力能立即投入選舉廣告行銷，藉以改變民意；儘管愛阿華州黨團會議倒數不到三個月，民主黨初選選情目前仍未穩定，可能對新參戰者有利。

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