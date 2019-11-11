彭博選總統 同黨參選人吐槽：你得賺選票，不能買選票

2019-11-11 16:11 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合10日電



聯邦參議員桑德斯向彭博（圖中）喊話，「你得賺取選票，而不是買選票。」 路透社 分享 facebook

民主黨總統初選提名參選人、聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)10日加入其他參選人的行列，批評億萬富豪彭博(Michael Bloomberg)參選總統；另一名參選人、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)則向彭博喊話：「你得賺取選票，而不是買選票。」

彭博3月曾說不會參選總統，但他的發言人沃夫森(Howard Wolfson)說，彭博本月8日在阿拉巴馬州提出競選申請文件，並計畫在12日期限前於阿肯色州提出申請。

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有線電視新聞網(CNN)報導，此舉是彭博深思熟慮數周後，決定參選的最顯著跡象。

富比世(Forbes)雜誌數據顯示，彭博的媒體帝國讓他的淨身家高達510億元，名列美國第八富豪；川普總統以310億元身家，排名第275。

柯洛布查10日歡迎彭博參選，盛讚他在控槍和環境議題方面「做得很好」，但不認為彭博可以神態自若地說：「我夠好，足以擔任總統」，以及「其他人不夠好。」

民主黨總統初選提名參選人、聯邦參議員桑德斯批評彭博9日在愛阿華州狀似造勢的活動，說道：「今晚我們要告訴彭博等億萬富豪：抱歉，你不能買進這場選舉。」

相較之下，參選人、聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)對彭博參選的態度較桑德斯友善。

華裔參選人楊安澤(Andrew Yang)則說，「彭博空降選戰，對他而言，將非常、非常難」利用且收買其他參選人在全國各地擁有的選民和選舉討論話題。

參選人、前副總統白登(Joe Biden)則鼓勵彭博參選，但稱他將「會像擊鼓一樣打敗他。」

另一名參選的億萬富翁史泰爾(Tom Steyer)則在彭博提交申請前發表聲明，呼籲彭博若要角逐總統初選提名，請支持富人稅。