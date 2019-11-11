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川普彈劾案直播 轟動性大不如前

2019-11-11 14:14聯合晚報 編譯孫梁／綜合報導

美國眾院針對川普總統「電話門」彈劾調查的公開聽證本周三（13日）將電視直播，是否會重現當年「水門案」彈劾聽證的戲劇效果？專家認為不會。

參院1973年舉行的水門案聽證在全國各大電視台轉播，逾80%的美國民眾至少收看了部分畫面。但如今可能不同，在眾院對川普的彈劾調查中，民眾收看的渠道增多以及他們在社群媒體已經表達出對川普的看法，在尼克森被彈劾的時代都不曾有過。

水門事件時還沒有福斯新聞，也沒有川普鐵粉鍾愛的保守派脫口秀，波士頓大學的學者指出，人們現在有了更多選擇，儘管大家都看同樣的電視轉播，但在對彈劾的看法上已形成不同的陣營。

水門事件爆發前20年，國會參議員麥卡錫1954年在聽證中對共產主義同情者的批評，首次通過電視轉播呈現在民眾面臨，也使美國陷入分裂。

在水門聽證中，參議員貝克對調查的複雜性做了精闢概述：「尼克森知道什麼、他是何時知道的？」推動了深入調查。柯林頓總統1998年12月受到眾院彈劾調查時也出現戲劇性轉折，在出示了染上精液的陸文斯基裙子後，柯林頓「從沒與她有過性關係」的誓辭不攻自破。

賓州大學公共政策中心主任凱瑟琳．嘉米森表示，美國民眾如今對彈劾調查再出現戲劇性變化的期待可能降低，因為閉門聽證已收集了重要證據，期待有更多戲劇性的結果將會失望，除非有新的重大發現。

嘉米森表示，水門聽證與川普彈劾調查的另一個顯著不同，是尼克森及其主要助手在調查開始時，無法給出有說服力的解釋，而川普及其顧問則是廣泛利用廣告和社群媒體，以確保他的基本盤不動搖。

茶黨的早期領袖梅克勒預測，彈劾調查的轉播不會改變人們對川普的態度，因為許多人已有了結論，他們甚至不會收看轉播。

川普柯林頓社群媒體

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