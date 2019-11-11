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離譜！ 美法官提議性侵受害人收錢讓色魔減刑

2019-11-11 13:39世界日報 編譯陳韻涵／綜合10日電

路易斯安納州一名法官不尋常地詢問一名性侵受害女性：是否願意接受加害人的15萬元，...
路易斯安納州一名法官不尋常地詢問一名性侵受害女性：是否願意接受加害人的15萬元，交換他減刑12年？示意圖／ingimage
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路易斯安納州一名法官不尋常地詢問一名性侵受害女性：是否願意接受加害人的15萬元，交換他減刑12年？

東巴頓魯治郡(East Baton Rouge)地區檢察官摩爾(Hillar Moore)表示，對於州立地方法官班奈特(Bruce Bennett)的提問感到震驚。

班奈特宣判當時，摩爾並不在場；摩爾說，班奈特的提議讓助理檢察官「措不及防」。

摩爾說：「這不尋常，我不知道他為何這麼說。」

這名被害女性7日在聽證會上，拒絕法官的要求；現年31歲的她，15歲時遭45歲的希爾斯(Sedrick Hills)強暴。

被害女性說：「整個過程像恐怖電影爛片，我為此奮鬥了大半人生，又累又氣，這種事情讓人墮落，我到現在還試圖釐清我是誰。」

希爾斯2014年被指控，去年在DNA證據將他與這起2003年的強暴案掛鉤後認罪，他去年8月遭依強暴和亂倫罪刑起訴。

受害者盼希爾斯服刑：「不認為錢財能彌補他的所作所為」，讓希爾斯體會她遭強暴的夢魘和被剝奪的時間。

摩爾說，他看過法官下令加害人賠償受害者，卻首度聽說法官要求被害人接受錢財，減緩加害人的刑期。

班奈特曾任法官近30年，2015年退休，但在法官赫南德斯(Todd Hernandez)今年3月退休後，填補第19區地方法庭的職缺。班奈特說，這筆錢不會「額外提供」。

被害者控訴，希爾斯讓她身心破碎，剝奪她至少16年的人生，希望法官判他16年徒刑。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，每三名女性就有一人遭性暴力對待，而男性的比率為每四人一名；性侵受害者可能承受創傷壓力症候群、憂鬱、焦慮且有自殺傾向。

摩爾說，不清楚希爾斯要如何賠償受害人；希爾斯被捕前的公開紀錄顯示，他在東巴頓魯治郡的2310平方呎住宅市價約25萬元。

性侵檢察官憂鬱

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