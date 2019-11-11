離譜！ 美法官提議性侵受害人收錢讓色魔減刑

2019-11-11 13:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合10日電



路易斯安納州一名法官不尋常地詢問一名性侵受害女性：是否願意接受加害人的15萬元，交換他減刑12年？示意圖／ingimage 分享 facebook

路易斯安納州一名法官不尋常地詢問一名性侵受害女性：是否願意接受加害人的15萬元，交換他減刑12年？

東巴頓魯治郡(East Baton Rouge)地區檢察官摩爾(Hillar Moore)表示，對於州立地方法官班奈特(Bruce Bennett)的提問感到震驚。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

班奈特宣判當時，摩爾並不在場；摩爾說，班奈特的提議讓助理檢察官「措不及防」。

摩爾說：「這不尋常，我不知道他為何這麼說。」

這名被害女性7日在聽證會上，拒絕法官的要求；現年31歲的她，15歲時遭45歲的希爾斯(Sedrick Hills)強暴。

被害女性說：「整個過程像恐怖電影爛片，我為此奮鬥了大半人生，又累又氣，這種事情讓人墮落，我到現在還試圖釐清我是誰。」

希爾斯2014年被指控，去年在DNA證據將他與這起2003年的強暴案掛鉤後認罪，他去年8月遭依強暴和亂倫罪刑起訴。

受害者盼希爾斯服刑：「不認為錢財能彌補他的所作所為」，讓希爾斯體會她遭強暴的夢魘和被剝奪的時間。

摩爾說，他看過法官下令加害人賠償受害者，卻首度聽說法官要求被害人接受錢財，減緩加害人的刑期。

班奈特曾任法官近30年，2015年退休，但在法官赫南德斯(Todd Hernandez)今年3月退休後，填補第19區地方法庭的職缺。班奈特說，這筆錢不會「額外提供」。

被害者控訴，希爾斯讓她身心破碎，剝奪她至少16年的人生，希望法官判他16年徒刑。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，每三名女性就有一人遭性暴力對待，而男性的比率為每四人一名；性侵受害者可能承受創傷壓力症候群、憂鬱、焦慮且有自殺傾向。

摩爾說，不清楚希爾斯要如何賠償受害人；希爾斯被捕前的公開紀錄顯示，他在東巴頓魯治郡的2310平方呎住宅市價約25萬元。