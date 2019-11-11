美德州非裔女教師 教室踹打癲癇女生影片瘋傳

2019-11-11 13:15 世界日報 編譯樊蕙／綜合10日電



德州凱爾市(Kyle)李曼高中(Lehman High School)一名代課女教師在一間教室暴打患有癲癇症的16歲高二女生，還踹她的頭，過程被拍成影片在網路上瘋傳。

據信案發當時，該教室師生正在上外語課。影片中可以看到，32歲的非裔教師提法妮蘭克福德(Tiffani Shadell Lankford)先是對學生面部重擊至少三拳，然後把她拽下座椅跌落地面，還重重踩了她的頭部一下才轉身離開；旁邊許多同學則是受到驚嚇倉皇躲避，有的同學將此暴力事件通報給校方其他工作人員。

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據悉，蘭克福德在2014年即有家暴犯案前科；案發後隨即被開除，並於8日被捕，以加重傷害罪起訴，送進海斯郡監獄，但已於9日交保獲釋。

巴崔斯說，受害學生有「504教育計畫」(504 Education Plan)的特殊教育需求，並患有癲癇症；警方說，受害學生身受重傷，送往當地醫院治療。

據信蘭克福德是從今年8月30日開始在海斯綜合獨立學區(Hays CISD)接受新進員工訓練，並於9月13日開始擔任代課教師，包括案發當日，總共在課堂任教18次。

受害學生家屬透過律師巴崔斯(Paul Batrice)發表聲明說：「眼看這位教師以虐待和濫用暴力的方式管教特殊教育的孩子，所有人都感到震驚與憎惡；這樣的行為沒有藉口。鑑於該教師據信有家暴前科，而且這段影片震驚當地居民，我們已針對該教師與海斯綜合獨立學區展開調查，希望還給受害者及家屬公道，更要讓德州學生再也不會遭遇這樣的極端行為。」