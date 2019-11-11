飆車失控…美保時捷飛入2樓 2人當場死亡

2019-11-11 13:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合10日電



新澤西州10日發生一起離奇的死亡車禍，一輛保時捷跑車失控後，竟飛至半空中撞入一棟建築物的二樓，車上兩人當場死亡。

死者為22歲的駕駛狄馬丁(Braden DeMartin)，以及23歲的乘客富利(Daniel Foley)，兩人都是新州居民。

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湯姆河市警局發言人茱莉安麥席娜(Jillian Messina)表示，這起事故發生在10日早晨6時30分，意外發生前狄馬丁駕駛2010份保時捷Boxster敞篷跑車在Hooper Avenue往北高速行駛，經過Indian Hill交叉路口後，車輛疑似失控釀禍，警方抵達現場時保時捷卡在建築物的二樓。

被撞的商用住宅為房地產公司Exit Realty所屬，該建築物內另有其他三間公司共同作為辦公室使用，所幸意外發生時還沒有人上班，公司員工無人傷亡。

警方表示，關於意外當時車速為何，以及車輛到底是如何空降到建築物二樓等，詳細的車禍肇因都還在調查。

事發後，警方封鎖現場，動用吊車把撞成一堆廢鐵的保時捷跑車吊離；建築物結構專家葛瑞提(John Gerrity)表示，被撞破的該建築物應有倒塌的危險。