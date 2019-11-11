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77年前1場海戰牽扯中美日…看懂決戰中途島的6個QA

韓想過找郭王、與朱終未成局… 張善政忠誠默契出線任副手

台積電ADR上周五跌1.6% 跟隨台北股價下跌

2019-11-11 07:15經濟日報 文／劉忠勇

台積電上周五ADR跌1.6%，收在52.83美元，高出台北交易溢價仍多達5.1%。

美股周五早盤又被美中貿易進展反覆所攪和。美國總統川普表示，雖然中國大陸希望他撤回關稅，但他尚未同意。

不過，美股終場仍穩住陣腳，收在平盤之上，除標普500和道瓊繼續攀高外，那斯達克、費半也都創歷史新高。道瓊工業指數收27,681點、標普500指數收3,093點、那斯達克收8,475點、費城半導體指數收1,736點。

一周來標普500指數漲0.9%，已連漲五周。道瓊工業指數一周漲333點，那斯達克漲1.1%。費城半導體指數漲2.8%，再創新高，且周線已連漲三周。

台灣加權股價指數上周五跌27.02點收11,579.54點。台積電跌1.1%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 77.81 -2.10 78.30 -0.62

中華電 CHT 113.74 +0.29 113.50 0.21

台積電 TSM 321.16 -1.57 305.50 5.13

聯電 UMC 14.16 -0.43 14.25 -0.60

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

標普台積電半導體

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