今天開盤前 五件國際事不可不知

美國股市四大指數上周五（8日）全面收在歷史新高，投資人擺脫美中貿易戰互相矛盾的進展，反而對景氣回春愈來愈有信心。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●美股全面創新高

美股周五早盤又被美中貿易進展反覆所攪和。美國總統川普表示，雖然中國大陸希望他撤回關稅，但他尚未同意。

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川普說，中方希望取消對一部分陸貨加徵的關稅，但不是取消全部，「因為他們知道我不會這麼做」。川普此言等同排除取消全部加徵關稅的可能性。

不過，美股終場仍穩住陣腳，收在平盤之上，除標普500和道瓊繼續攀高外，那斯達克、費半也都創歷史新高。道瓊工業指數收27,681點、標普500指數收3,093點、那斯達克收8,475點、費城半導體指數收1,736點。

一周來標普500指數漲0.9%，已連漲五周。道瓊工業指數一周漲333點，那斯達克漲1.1%。費城半導體指數漲2.8%，再創新高，且周線已連漲三周。

部分投資人表示，他們正密切留意債市，做為美股接下來走向的線索。美國公債殖利率周五走高到1.930%，是7月31日以來最高，這個走勢扭轉了今年來股債市同漲的現象。

●川普又說…

川普9日又表示，美中貿易談判進行得「相當良好」，而中國大陸的供應鏈已破裂，「像一顆破掉的雞蛋」，因此中國大陸領導階層希望達成協議的程度「遠遠超過我」。他同時強調，媒體報導美國準備取消對中國加徵關稅的金額，都是「不正確」的消息。

針對關稅問題，川普表示，雙方「在關稅方面有歧見，但我們將能一直徵到關稅」；有關「取消關稅的程度，（媒體的報導）並不正確」，「你們將看到我會怎麼做」。

●雙十一僅90分鐘就創造人民幣1,140億元

阿里巴巴集團的「雙十一」購物節開張，不到90分鐘就完成了人民幣1,140億元人民幣（163億美元）的銷售額，相當於去年24日活動逾一半成績。

雙十一購物節當日，阿里巴巴再次在上海舉辦活動，此次邀請了Taylor Swift和鄧紫棋在現場表演助陣。

隨著美中貿易磋商有正面進展，使黃金等避險資產失色，國際金價8日收黑，周線更創兩年半來最大跌幅；國際原油價格則因活躍鑽油井減少，上周價格上揚。

●金價周跌3.7%

隨著美中貿易磋商有正面進展，黃金等避險資產失色，國際金價周線創下兩年半來最大跌幅；國際原油價格則因活躍鑽油井減少，上周價格上揚。

黃金現貨上周五收跌0.6%，報每英兩1,458.92美元，周線重挫3.66%，是2017年5月上旬以來最深跌幅；交易最熱絡的紐約12月黃金期貨下跌0.24%，收每英兩1,462.9美元，為8月2日以來最低點，周線則下跌3.2%，也寫下兩年半來最大跌幅。

另外，西德州中級原油8日收盤上漲0.2%，報每桶57.24美元，一周來上揚近1.9%；布蘭特原油上揚0.4%至每桶62.51美元，周線漲1.3%。

●騰訊傳希望與任天堂合作為美國市場製作遊戲

據道瓊報導，騰訊控股希望與任天堂展開更多合作，為美國市場開發遊戲。

未具名騰訊人士告訴道瓊說，騰訊正尋求在本國以外的地區擴張，並計劃與任天堂展開更多合作。