彈劾調查公開聽證 眾院共和黨要杭特白登、吹哨者作證

2019-11-10 19:09 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合9日電



國會眾院的公開彈劾調查即將登場，華府賓州大道的示威群眾高舉「彈劾」標語，要求國會採取行動。 美聯社 分享 facebook 共和黨國會眾議員9日向眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)提交名單，要求彈劾證人出席聽證，這些人選包括前副總統白登(Joe Biden)的兒子杭特(Hunter Biden)，以及匿名揭發川普總統不當行為的吹哨者；不過謝安達當晚已以「多餘、不必要」為由拒絕。

彈劾調查下周將從閉門轉為公開聽證，13日和15日各有一場，民主黨盼藉此獲得強勁民意，支持彈劾。

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共和黨和總統埋怨民主黨調查不公且存在黨派偏見，謝安達可能拒絕共和黨要求的多數證人，但這將讓共和黨有機會以此作為民主黨偏頗的證據。

謝安達當天先表示將評估共和黨的要求，但稍後在回給情報委員會共和黨眾議員努尼斯(Devin Nunes)等人的函中指出，「彈劾調查收集了越來越多的證據，包括證人和文件，以及總統在7月25日的通話記錄中所說的話，這些證據不僅證實了，而且遠遠超過了吹哨者最初的舉報資訊」。

他說，「因此，吹哨者的證詞是『多餘和不必要的』。鑒於總統的威脅，個人出現在我們面前只會使他們的人身安全處於嚴重危險之中。」

下周的公開聽證將從13日由美國駐烏克蘭大使泰勒(William Taylor)揭開序幕；泰勒曾描述過川普與幕僚為烏克蘭新任總統澤倫斯基所盼望的軍援與造訪白宮，設下先決條件。

公開聽證由眾院情報委員會主導，當天作證者還包括國務院負責烏克蘭事務的副助理國務卿肯特(George Kent)；5月突遭撤職的前美國駐烏克蘭大使瑪莉‧尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)則排定在15日作證；三人之前已出席過閉門聽證。

情報委員會共和黨眾議員努尼斯(Devin Nunes)說：「我們預期，你們將傳喚名單上的每一位證人，確保民主黨的彈劾調查，如眾院議長波洛西所言，公平對待總統；若未能滿足少數黨的要求，將構成否認基本公正原則和正當法律程序的證據。」

共和黨盼公開的調查聽證轉移輿論焦點，從質疑總統不當行為轉為烏克蘭介入2016年大選，或白登家族與烏克蘭的關係。

共和黨表示，希望聽取杭特生意夥伴亞契(Devon Archer)的說法，兩人都曾在烏克蘭天然氣公司Burisma擔任董事。

另兩名共和黨要求的證人是川普的盟友，他們宣稱民主黨在上次大選時，試圖透過烏克蘭挖掘川普的黑資料。

其他證人包括司法部亞裔官員歐爾(Bruce Ohr)的妻子、華府研究機構Fusion GPS約聘人員妮莉‧歐爾(Nellie Ohr)，她曾受委託收集川普的黑資料；另一人則是烏克蘭裔美國人查帕(Alexandra Chalupa)，他曾與民主黨全國委員會(DNC)合作。