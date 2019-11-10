金援已經給了 共和黨：川普對烏克蘭沒有利益交換條件
隨著眾院彈劾調查公開聽證逼近，共和黨開始使用新的戰略，企圖把焦點從川普身上外移，來為川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基的通話內容不存在交換條件辯護，也包括未符合利益交換的對價關係，或若有也未違法或不當。
而且烏克蘭最終取得金援，美烏總統也在澤倫斯基未公開允諾調查的情況下會晤，遂無利益交換。
彈劾調查聚焦川普阻擋對烏克蘭金援，施壓基輔當局調查民主黨潛在的總統候選人白登之子杭特；而共和黨9日提出詢問名單，把杭特白登和吹哨者列入，明顯就是新的策略。
川普明示，希望共和黨議員為他辯護，且不僅止於議事進程，「寧願深入案情細節。」
參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)等多數共和黨人，對民主黨發動攻勢，譴責民主黨的彈劾調查。
副總統潘斯上周在一場閉門午餐會中，要求共和黨參議員在彈劾調查方面，砲口一致對外；他鼓勵共和黨參議員審查川普與澤倫斯基7月的通話內容，強調當局最終發放金援，指眾院彈劾調查為「騙局」。
共和黨人最常用的六大防禦路線如下：
電話沒錯
白宮鼓勵共和黨眾議員，對外宣稱這通電話「完美」，查無利益交換對價關係的證據。
參議員霍利(Josh Hawley)說：「公開的唯一證據就是這通電話的通訊紀錄，沒有證據顯示利益交換的對價關係或不法。」
沒有交換條件
川普的批評者稱，美國政策環繞利益交換的對價關係。
部分共和黨人稱，就算川普意圖阻撓對烏金援，也可能沒有交換條件，因為當局最終撥款。
美烏當局都公開否認，川普曾施壓澤倫斯基調查白登。
眾院撥款委員會前成員柯爾(Tom Cole)說：「總統說他沒做，烏克蘭總統也否認，金援未磋商即撥款。」
利益交換的對價關係可能沒問題
白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)說，暫緩金援是美國一貫的外交政策，白宮當時也對薩爾瓦多、瓜地馬 拉及宏都拉斯暫緩金援，迫其改變移民政策；但他之後發聲明強調，烏克蘭事件「絕無交換條件」。
部分共和黨議員認同穆瓦尼的說法，稱考量情況不同，利益交換的對價關係可能沒問題。
交換條件是二手證據
多名證人告訴眾院委員會，他們了解，川普希望利益交換的對價關係。
但眾議員喬丹(Jim Jordan)強調，沒有一位證人直接從川普口中得知，金援是交換條件，「這是以訛傳訛」。
不構成彈劾要件
憲法闡明彈劾正副總統的理由包括叛國、賄賂或其他重罪和不端行為；部分共和黨人說， 與烏克蘭相關的指控，就算證實也無法構成彈劾要件。
參議員葛理漢(Lindsey Graham)說，「本質上不足以構成彈劾討論」，批評相關報導為假新聞。
川普政府無法達成交換條件
葛理漢說，川普政府對烏克蘭的政策太「不一致」，「似乎無法達成正式的交換條件。」
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