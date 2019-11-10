金援已經給了 共和黨：川普對烏克蘭沒有利益交換條件

2019-11-10 19:09 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合9日電



隨著眾院彈劾調查公開聽證逼近，共和黨開始使用新的戰略，企圖把焦點從川普身上外移，來為川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基的通話內容不存在交換條件辯護，也包括未符合利益交換的對價關係，或若有也未違法或不當。

而且烏克蘭最終取得金援，美烏總統也在澤倫斯基未公開允諾調查的情況下會晤，遂無利益交換。

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彈劾調查聚焦川普阻擋對烏克蘭金援，施壓基輔當局調查民主黨潛在的總統候選人白登之子杭特；而共和黨9日提出詢問名單，把杭特白登和吹哨者列入，明顯就是新的策略。

川普明示，希望共和黨議員為他辯護，且不僅止於議事進程，「寧願深入案情細節。」

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)等多數共和黨人，對民主黨發動攻勢，譴責民主黨的彈劾調查。

副總統潘斯上周在一場閉門午餐會中，要求共和黨參議員在彈劾調查方面，砲口一致對外；他鼓勵共和黨參議員審查川普與澤倫斯基7月的通話內容，強調當局最終發放金援，指眾院彈劾調查為「騙局」。

共和黨人最常用的六大防禦路線如下：