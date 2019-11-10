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川普親自解除對烏克蘭金援禁令？國務院早悄給1.4億

2019-11-10 19:09世界日報 編譯盧炯燊／綜合9日電

川普總統說他在9月11日已對烏克蘭的援助解凍，但五位知情人士透露，其實國務院在數天之前，已經悄悄放行這筆高達1億4100萬元的援助。

國務院放出這筆援助從未曝光過；彭博新聞9日報導，國務院作出這個決定是源於今年較早時，國務院的律師發現，白宮行政管理和預算辦公室，也包括總統，並無法律理據阻止這筆烏克蘭援助，同時以備忘錄的形式通知了國務卿龐培歐。

川普透過凍結援助烏克蘭，迫使烏克蘭調查白登父子，成為民主黨的彈劾調查。

OMB一直以來都在爭辯，國務院通知國會只是其中一步；OMB發言人芮秋‧塞梅爾(Rachel Semmel)9日在一封電郵中說︰「所謂暫停發放援助是屬於不當的說法，根本沒理據，更不用說是非法的了。」

不過國務院並不同意這個說法，烏克蘭大使泰勒在眾院的證詞中說，儘管OMB的阻撓，國務院及國防部決定，「無論如何，他們都會繼續提供援助。」

其實有關援助的爭議，在泰勒的證詞中完全反映出來，他在回答問題時說，國務院的律師今年夏天就建議，不管OMB是否扣押著這筆援助，都應該把援助發出去。

其實扣起援助資金，對國務院及國防部來說，就算不引起恐慌也會帶來驚愕，因為法例要求它們要在9月30日財政年度結束前，用掉這筆預算，否則就會失去。同時必須在使用之前兩星期通知國會，故此國務院不得不在財政年度結束前兩周(即9月15日左右)，發出援助。

國務院在給龐培歐的備忘錄也明確說明，不管川普透過OMB怎麼說，國務院都有權動用這筆錢，並且於9月7日開始相關程序。

國務院官員同時也提防著OMB及OMB主任穆瓦尼(Mick Mulvaney)，因為OMB團隊經常爭辯，他們可以阻止發出這筆錢。

而國務院向國會發出通知發放1億4100萬元，是在9月11日之前，而川普則聲稱是9月11日自己親自解凍，但明顯與實際情形不同。

國務院烏克蘭川普

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