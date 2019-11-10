虐待動物屬聯邦罪行 國會通過送川普簽署

2019-11-10 12:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合9日電



國會參院一致通過「防止虐待和折磨動物法案」(PACT)，把某些虐待動物的行為定為犯罪；這項兩黨法案已送往川普總統的辦公桌上，等候他簽署。

與康州國會參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)共同提安的賓州國會參議員圖梅(Pat Toomey)說：「通過這項法案，是阻止虐待動物和使社會更安全的一項重大勝利。有證據顯示，傷害動物的瘋子往往發展到做出暴力傷人的行為。聯邦政府制定嚴厲的防止虐待動物法律和處罰措施是適當的。

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如果總統簽署，它會成為一項聯邦法律。

魯曼索爾說：「文明社會沒有傷殘和折磨動物的餘地，圖梅和我花了多年時間，來追討犯了這些罪行的野蠻人的責任，我很高興國會終於把我們的法案呈交總統。」

該法案是2010年「禁止碾壓動物視頻法案」的擴展，後者把製作和公布「碾壓動物」視頻的行為視為非法。未包括在該法案的根本行為現在成為PACT法案的一部分。