40年前戲碼重演 村長選舉同票…擲1923年銀幣決定

2019-11-10 12:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合9日電



俄亥俄州馬諾尼亞村(Magnolia)的村長選舉已經結束五天了，但仍未確定鎮長誰屬，因為兩位候選人的得票相同，相信要「擲毫」決定，而且這種決定方法「似曾相識」。

馬諾尼亞村橫跨俄州史塔克郡(Stark) 及卡洛爾郡(Carroll )，方圓一平方哩，人口僅963人；本月5日舉行村長選舉，經過兩郡的非正式點票結果，得票最多的兩位候選博伊德(Travis Boyd ) 及唐斯(Grant Downes)票數均為127票，至於第三個候選人金柏菲(Kalvin Kampfer )只得10票。

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對於這樣的結果，博伊德表示「再也沒編寫出更好的劇本了」。而唐斯則謂「這就是這裡選出新村長的方法」。

其實這並不是這條小村第一次出現這樣的情況，1979年，兩位村長候選人里奇(Robert Leach )與戈登(Edward Gordon)同得189票，結果在塔克郡選舉委員會透過「擲毫」，由里奇贏得村長。

里奇其後連續九次競選連任，每任四年任期，到今年他決定不尋求連任，任期至12月31日；想不到競逐村長的兩位候選人又出現票數相同的情況。

里奇對這次選舉結果笑道，大家都很熟悉這種情況，不值得大驚小怪。

雖然兩人目前所得票數仍是非正式結果，或有遲來的郵寄選票改變結果，不過選舉官員表示，都目前仍沒有這些遲來的選票，卡洛爾郡及史塔克郡會分別在19日及21日對票數確認，最終還是會「擲毫」決定。

至於使用的硬幣並非一般錢幣，而是一枚1923年的銀幣，一直存放在史塔克選舉委員會理事長馬修斯的辦公室，用一個破爛不堪的黃皮信封保存著。

自1940年代初或更早以來，該縣最少有三個村鎮出現票數相同情況，每次決定人選都使用這枚銀幣定勝負。