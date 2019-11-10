女郎上空遭起訴 市府付5萬和解

2019-11-10 12:27 世界日報 編譯潘勛／綜合9日電



一名20歲女郎艾芙洛絲妮‧克羅克斯(Efrosini Krokos)因為在未婚夫科羅拉多州家的前院玩飛盤時，覺得天氣熱而脫光上身，被鄰居報警而收到傳票並被控行為不檢罪，十分不忿而興訟，日前收到市方和解賠償金5萬元，成為全美首宗女性因袒胸露乳的賠償案。

她表示，此事與錢無關，而是關乎爭取男女平等。

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媒體報導，克羅克斯9月16日在科州拉夫蘭(Loveland)市未婚夫家前玩飛盤，當天天氣溫暖，於是她脫掉上衣。玩夠了便與未婚夫回到室內。不料被一名不滿她「上空」的鄰居報警；三個小時後，警員便到他們家祭出傳票，指控她猥褻裸露。

克羅克斯說：「真的很生氣，她又沒做錯什麼，只是跟未婚夫在自家宅子前院玩飛盤而已。」

她向據理力爭，並援引2017年2月上訴法院裁決科林斯堡(Fort Collins)市公開場合裸露規定不合法的判決。上訴法院判決，科林斯堡市的規定因性別而歧視，不合憲法；凡是男性得以打赤膊的地方，女性上空也該合法。

但員警表示不知該案，而且該判例不適用於拉夫蘭，因為拉夫蘭市規定，公開場合禁止裸露。

克羅克斯成長於紐約，2017年才搬到拉夫蘭，在社區大學進修，想當歷史老師，假如被判有罪定讞，就會有前科。她說，若有前科，她就別想當老師了。

克羅克斯找了幾個律師，但他們都不接她的案子，直到她找上連恩(David Lane)律師為止。連恩代表客戶向科林斯堡市打起「解放乳頭」(Free the Nipple)一案並且獲勝。連恩10月24日以律師函致拉夫蘭市，建議和解，不要向聯邦法院興訟。