川普：中國供應鏈像雞蛋一樣破裂

2019-11-10 09:04 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



美國總統川普9日表示，美國像打破雞蛋一樣破壞了中國大陸經濟的供應鏈。不過儘管如此，他說，雙方的貿易談話進行得非常順利。

路透報導，川普於安德魯斯空軍基地時向記者表示，唯在利於美國的情況下才會與北京達成協議，結束這場貿易戰。他也說，關於美國願意放寬關稅的報導是不正確的，川普指出，中方關稅已經為美國帶進數百億美元，並且很快就會帶入數千億美元。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

美中雙方官員7日表示，第一階段貿易協議中，雙方同意撤銷部分關稅以結束具破壞性的貿易戰。不過，該說法遭白宮內部異議。川普也於隔日表示並沒有同意取消關稅。

川普9日表示，針對美中達成協議取消部分關稅的報導是錯誤的，但並沒有多加說明。他說，雙方談話進展比他預期的還要緩慢，還說中方比美方更想要達成協議。

川普說，「與中國大陸的貿易談話正在進行，我認為進行得非常好，如果雙方達成協議，我們希望是一個很棒的協議，如果不是，我不會達成協議。我希望能夠達成協議，但要是對的協議」。