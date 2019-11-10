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川普：中國供應鏈像雞蛋一樣破裂

2019-11-10 09:04聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

美國總統川普9日表示，美國像打破雞蛋一樣破壞了中國大陸經濟的供應鏈。不過儘管如此，他說，雙方的貿易談話進行得非常順利。

路透報導，川普於安德魯斯空軍基地時向記者表示，唯在利於美國的情況下才會與北京達成協議，結束這場貿易戰。他也說，關於美國願意放寬關稅的報導是不正確的，川普指出，中方關稅已經為美國帶進數百億美元，並且很快就會帶入數千億美元。

美中雙方官員7日表示，第一階段貿易協議中，雙方同意撤銷部分關稅以結束具破壞性的貿易戰。不過，該說法遭白宮內部異議。川普也於隔日表示並沒有同意取消關稅。

川普9日表示，針對美中達成協議取消部分關稅的報導是錯誤的，但並沒有多加說明。他說，雙方談話進展比他預期的還要緩慢，還說中方比美方更想要達成協議。

川普說，「與中國大陸的貿易談話正在進行，我認為進行得非常好，如果雙方達成協議，我們希望是一個很棒的協議，如果不是，我不會達成協議。我希望能夠達成協議，但要是對的協議」。

他還說，「中國大陸非常想要達成協議，他們歷經57年來最糟的一年。中國供應鏈像雞蛋一樣破裂，他們想要達成協議也許是因為他們必須達成協議。」

川普表示中國供應鏈像雞蛋一樣破裂。美聯社
川普表示中國供應鏈像雞蛋一樣破裂。美聯社
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川普雞蛋

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