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伊凡卡：吹哨者動機比身分 更值得探究

2019-11-09 20:56世界日報 記者張聲肇／綜合報導

川普一直要洩漏他和烏克蘭總統通電秘密的人吹哨者「現身」，但他女兒兼白宮顧問伊凡卡卻說，吹哨者的動機比身分重要。

美聯社8日刊出伊凡卡的訪談，她說，洩密者並沒有在通話現場，或是握有第一手消息的人，這個人的身分無關緊要，背後的動機，才值得探究。

在川普一再逼迫「公開作證」的威脅下，這位吹哨者上周透過律師表示，可以書面回答眾院情報委員會共和黨議員的提問，條件是，由情報總監證實他／她的身分，但只能總監一人知道她／他是誰。

由於川普不接受這個條件，共和黨遂緘默不語。

吹哨者的律師柴德(Mark Zaid)說，他已致函白宮，警告說總統行徑已危及他的客戶及其家人。

他在信中指出，川普諸多發言形同恐嚇他的客戶；他說，干預證人或告密者是「違法」的。

伊凡卡在訪談中，也把她家和民主黨總統參選人白登家族的「致富史」做了比較。

她說，川普家族是她爸爸入主白宮前就很有錢，不像白登家族，財富都是白登從政後「衍生」出來的；因此她說，兩家財富累積的過程「恰好相反」。

她駁斥川普家族利用總統任期發大財的指控，說他爸爸或川普家人的財富，都是從政前就賺到的，「許多人則是從政後才創造財富。」

川普和共和黨則反向指控白登和兒子杭特，利用副總統職權，在烏克蘭扯出一堆爛汙。

在新罕布夏州競選的白登則要伊凡卡去查他當國會議員和副總統時期的稅表，找到證據再說話。

白登2017年離開白宮以來，財富確實有增加，今年公布的財務，顯示夫婦財產增加了1500萬元，包括寫了一本暢銷書賺來的。

他說，他敢公布自己的稅表，川普也該學樣。

川普不但不公開法院要他公開的稅表，也常遭到批評利用職權，圖利自己家族的企業，例如，常到自己登記為營利事業的高爾夫球場打球，收取會員費，在川普事業體辦活動募款或招待外賓。

川普伊凡卡白宮

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