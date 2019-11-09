川普自認很透明 「我願公布與烏總統首次通話紀錄」

2019-11-09 20:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合8日電



川普總統8日表示，他在7月25日與烏克蘭總統通話前，今年4月已先與烏總統通過一次電話，他願意提供第一次通話的紀錄，以滿足眾院民主黨人的要求。

川普說：「我與烏克蘭總統還有一次通話，但沒人知道。」他指的是今年春天的通話，表示「我猜民主黨人也想知道那次通話的內容，他們願意知道，把通話紀錄給他們對我沒有問題。」

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川普說的「他們」是指進行彈劾調查的眾院三個委員會，在川普7月25日與烏克蘭總統的通話內容被吹哨者舉報後，眾院三個委員會對川普展開了彈劾調查。

川普表示，白宮顧問不贊成交出通話的所有紀錄，但他不反對交出，說「我打了電話，我相信沒有問題。我打過許多電話，公布紀錄沒有問題，因為我非常透明。」

但川普對公布紀錄也表示擔憂，認為是創下不好的先例，使外國領袖可能擔憂，他們將來與美國總統的私下談話會曝光。

川普還說，他與烏克蘭總統的第一次通話很誠懇，是一次完美的通話，「如果民主黨人想要通話紀錄，我就給他們。」

眾院民主黨人8日公布了國家安全委員會的烏克蘭問題專家維德曼閉門作證的證詞，他是在現場聽到川普4月與烏克蘭總統通話的白宮幕僚之一。維德曼認為，川普4月的通話表達了與烏克蘭總統合作的願望，並邀請他訪問白宮。

川普在電話中還表示，他考慮訪問俄羅斯，以出席莫斯科5月舉行的勝利日閱兵。他對烏克蘭總統說：「我當然考慮出席，普亭發了邀請給我。慶祝二戰的結束是個大事，如果有機會，我肯定願意去。」但川普接著說，俄羅斯的閱兵日期與總統選舉衝突，使他難以成行。