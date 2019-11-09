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開庭前1分鐘 穆瓦尼拒赴國會作證聲稱有豁免權

2019-11-09 20:58世界日報 編譯盧炯燊／綜合8日電

眾院彈劾調查人員8日傳喚白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)作證，但穆瓦尼在最後一刻無視傳票，併未現身；民主黨批評他這個做法，加深了是川普政府是全力阻撓彈劾調查的推斷。

負責彈劾調查的一名議員表示，穆瓦尼拒絕到國會閉門作證，理由是白宮聲稱他享有豁免權。這位議員說，穆瓦尼的外聘律師是在預定出庭前「一分鐘」，通知眾院調查人員他不會出席。

這位官員在一份聲明表示︰「今天早上，在原定安排開始作證前一分鐘，穆瓦尼的外聘律師通知我們，他所代理的客戶，已獲白宮指示無須遵守傳票，並指出有絕對豁免權。」

這位官員又說：「如果白宮真的有證據對相關事實提出異議，其實可以讓穆瓦尼作證，正如柯林頓在被彈劾程序期間，他的三名幕僚長也可作證一樣。」

川普其後被記者問到為什麼穆瓦尼不出席作證時說，他不想「讓獵巫得到可信性」；他說：「坦白說，我都想讓米克(Mick，穆瓦尼的名字)出來(作證)。」

民主黨人則指責，穆瓦尼拒絕作證，加深了川普政府試圖阻撓彈劾調查的論據。

穆瓦尼曾擔任白宮管理與預算辦公室(OMB)主任，OMB負責執行國會規定的聯邦支出。這個身分被視為川普迫使烏克蘭調查白登的關鍵證人。負責彈劾調查的官員指出，有證人證明穆瓦尼在白宮簡報室承認，川普扣留了重要的軍事援助，以迫使烏克蘭展開調查，這將有利於川普的個人及政治利益，而不是國家利益。

美國駐烏克蘭代理大使泰勒(William Taylor)上個月曾向眾院調查人員指出，OMB的一名工作人員通知他，對烏克蘭的援助取消了，這是由總統提出的。他又說，OMB人員所說的指令，是由總統向幕僚長發出，再發到OMB人員。

OMB另一位官員桑迪(Mark Sandy)也原定8日作證，但同樣也沒有露面。

白宮川普烏克蘭

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