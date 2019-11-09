民主黨團公布2人證詞「川普毫不掩飾 施壓烏克蘭」

2019-11-09 21:06 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



眾院民主黨團8日再公布一批彈劾調查證人證詞，國家安全會議(National Security Council)陸軍中校維德曼(Alexander Vindman)及前任白宮俄羅斯顧問菲奧娜‧希爾(Fiona Hill)作證時均對國會調查人員指出，川普總統的意圖非常直白，毫不掩飾，讓烏克蘭方面了解新任總統澤倫斯基若想獲得川普在白宮橢圓形辦公室接見的禮遇，烏克蘭政府就必須對川普的政治對手、前副總統白登及白登兒子杭特公開進行調查。

維德曼與希爾證詞讓川普政府的計謀更加清楚呈現：川普透過川普私人律師朱利安尼搞秘密外交，白宮代理幕僚長穆瓦尼也參與其中，而負責執行的人則是川普選舉金主、美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)。

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維德曼作證 川普明示要查白登父子

維德曼作證時說，今年7月10日在白宮的會議當中，川普想對烏克蘭施壓要求調查白登父子的用意非常明顯，「完全沒有模糊空間。」

維德曼在證詞中指出，桑德蘭在會議上對前來訪問的烏克蘭官員挑明說道，澤倫斯基如果想要達成與川普見面的願望，「烏克蘭方面就必須交出調查白登父子的結果。」

今年8月離職的希爾今年10月間則在長達10小時的作證當中指出，當天桑德蘭在會中提到，已經跟穆瓦尼擬妥與烏克蘭的交換條件，也就是要烏克蘭拿調查白登家族交換澤倫斯基訪問白宮，當時的國家安全顧問波頓一聽到馬上臉色難看。

希爾說，幕僚群與穆瓦尼達成共識，如果烏克蘭果真對白登兒子杭特‧白登任職董事會的烏克蘭天然氣公司Burisma啟動調查，到時候幕僚群將再召開另一次會議，但波頓卻宣布會議結束。

希爾遭抹黑 曾接到死亡威脅

身為情報專家的她對國會調查人員指出，在白宮任職期間曾接到死亡威脅，並遭到抹黑，指稱她與陰謀論有關。

希爾表示，前任美國駐烏克蘭大使瑪麗亞‧尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)丟官一事，讓她感觸良多，因為尤凡諾維契就是遭到各種惡意中傷與騷擾，這些暗箭傷人的動作則與朱利安尼有關。