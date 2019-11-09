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法官裁定 波頓才願作證「他知道電話門許多細節」

2019-11-09 21:07世界日報 編譯樊蕙／綜合8日電

川普總統前國安顧問波頓(John Bolton)的律師古柏(Charles J. Cooper)8日致函國會議員，聲稱波頓知道「烏克蘭電話門」的「許多相關細節」，會是彈劾調查的重要證人；信中也寫道，只要法官裁定波頓應該出面做證，違抗白宮的反對，他就願意出席。

古柏在信中說，波頓「親身經歷許多各位已經得到相關證詞的事件、會議與對話，以及許多目前尚未在證詞中提及的相關會議與對話。」

目前許多目擊者都描述了川普總統身邊人士說過的話，但很少人引述自己當時直接與川普的對話；波頓當時身為國安顧問，可望透露白宮橢圓形辦公室中、其他證人不知情的對話內容。

古柏寫道，目前同意為彈劾調查出面做證的助理們，都沒有像波頓受到如此大的牽制，因為「他們都沒有定期或經常直接進言給川普總統」。

古柏並未詳細說明細節，所以眾院民主黨人只能猜測波頓到底對哪些會議與對話知情。波頓是相關單位最希望出面作證的目擊者，因為許多其他現任與已離任官員都說，波頓曾為川普試圖施壓烏克蘭找出民主黨人罪證來幫助自己的國內政治情勢感到相當焦慮。

許多目擊者證詞中都將波頓置於關鍵事件的核心，並說他為川普總統身邊私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)領導施壓烏克蘭調查民主黨人的許多行動相當生氣；前白宮俄羅斯事務顧問菲奧娜‧希爾(Fiona Hill)說，波頓將其他總統顧問的這些行動比喻為「毒品交易」，並說完全不想參與，還說朱利安尼是「一顆將引爆並炸毀所有人的手榴彈」。

波頓原定7日作證卻未出席，他的律師說因為他要求法官判定，他與前副手古柏曼(Charles M. Kupperman)應該出面作證，遵循立法機構的要求，卻違抗行政機構的意見。

眾院民主黨人不滿波頓、即使在許多國安官員都已配合傳喚出面作證、卻仍頑強抵抗，但議員們已撤銷傳喚古柏曼，也說不會傳喚波頓，因為不想啟動漫長的法庭程序；民主黨人可能打算將波頓與古柏曼拒絕出面作證一事，當作川普總統阻礙國會行使職權的事證之一；試圖單就此事就可能構成一件彈劾案。

川普民主黨烏克蘭

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