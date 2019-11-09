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神秘舊簡訊炸全美引驚慌 業者無法解釋互踢皮球

2019-11-09 21:06世界日報 編譯郭宣含╱綜合8日電

一大波神秘簡訊在7日發送到許多國人手機，這些難以理解的訊息可能來自親朋好友或者前任伴侶，電信業者的回答包括維修更新或第三方供應商問題，但卻無法解釋大範圍奇怪簡訊的現象。

如果你的收件夾天外飛來一筆莫名其妙的簡訊，那麼你並不孤單，這波奇怪現象意外讓久未連絡的朋友重新聊起天，有些民眾甚至一度驚慌。

目前最理想的解釋似乎是春天的舊訊息突然被送出，有民眾認為原訊息從未送達給收件人，但不清楚為何訊息會拖延數個月之久。手機業者互相怪罪，無法提供進一步解釋。

波特蘭28歲波維(Stephanie Bovee)7日凌晨5時醒來，看到她的姊妹寄來的簡訊僅寫下「我的天」(omg)，她立刻聯想到是否她剛出生的外甥在醫院出事了。波維開始打電話給家人，在驚動全家人三小時後，她才知道一切安好，而這只是封異常訊息。

波維猜測大家收到的是先前未發送成功的舊訊息，她的姊妹與一名同事都收到她2月寄出的訊息，其中一則是祝賀情人節快樂的內容。

另外也出現尷尬的情況；加州25歲的菲格羅亞(Marissa Figueroa)收到已斷聯的前男友訊息，對方也收到她的簡訊，但兩人7日都未發送訊息；最後菲格羅亞看到新聞才了解原因。

手機業者提供的解釋無益理解這波怪簡訊，從社群媒體看來，發送怪簡訊似乎是大範圍的現象。

電信公司史普林(Sprint)發言人表示，這是多家美國承包商訊息平台「維修更新」所導致，但未進一步說明原因，T-Mobile則表示這是第三方供應商的問題，至於威瑞森通訊(Verizon)和AT&T則未回應。

社群媒體情人節

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