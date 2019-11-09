夢想生逆襲 DACA案最高院下周聽證
川普政府2017年9月下令中止「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫，當時就讀普林斯頓大學的桑切斯(Perales Snchez)和近70萬名夢想生的未來頓時陷入迷霧之中，她與普林斯頓大學決定還擊，和約200名移民與支持者8日從紐約市走到華府，試圖提高民眾對DACA夢想生困境的意識。
現有許多DACA的訴訟，並將由最高法院來處理並裁決，DACA案件的言詞辯論將於12日開始，預計2020年上半年會作出最終裁決；桑切斯預計12日參加法庭程序並聲援DACA。
司法部公布一份簡報指出，政府有權中止DACA，因為最一開始這就是不合法的政策。
桑切斯在墨西哥瓜納華托州(Guanajuato)出生，當地許多人無法負擔六年級以後的學費，於是她八歲那年在未持簽證的情況下被家人帶來休斯頓。她在高中成績優異，還獲得哈佛大學和她夢想學校普林斯頓大學的門票。
桑切斯利用DACA的回美證(advance parole)到英國牛津大學就讀一年，並透過非營利移民維權組織到墨西哥擔任志工，現在她在該機構從事全職工作。桑切斯表示：「我希望支持移民社區，現在正是時候……不是每個學校都會要求提出訴訟，所以我知道自己在這個位置的原因。」
普林斯頓大學發言人張．班(Ben Chang)表示，因為DACA計畫可能中止，該校律師會晤DACA學生以了解如何協助他們，「我們過去和現在都認為，如果放任政府的行動，本校會損失社群中的重要成員。」
普林斯頓大學和桑切斯在2017年11月向華盛頓特區聯邦法院提出訴訟，聲稱政府行動違反美國憲法第五修正案的正當法律程序。
美國三個地區法院發出禁令並要求該計畫繼續接受DACA換發申請，不過該作法治標不治本，無法徹底解決數百萬名夢想生的無證問題。
根據法院記錄，此案目前涉及的議題包括下級法院是否有權審問國土安全部(DHS)第一時間中止DACA的裁決，以及DHS的這項裁決是否合法。
桑切斯的案件持續進行的同時，她也在2018年畢業找到工作；她表示，她試著不要在一個地方太過安逸，因為她的未來依舊懸而未決。她打算再念一個法律學位，並繼續捍衛移民權利，「我已準備好要繼續奮戰。」
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