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尋求移民問題共識 維權組織各州巡展溝通

2019-11-09 17:29世界日報 編譯孫梁╱綜合8日電

最高法院下周將就「年幼無證移民緩遣計畫」(DACA)舉行聽證，聽證將受到廣泛關注，為受到DACA保護的夢想生繼續提供保護儘管得到兩黨多數的支持，但未來仍難預料；川普政府以非法為由要求終止DACA計畫，高院的裁決將決定夢想生的命運。

國會對保護夢想生也存在不同意見，顯示達成移民問題的共識並非易事，但移民維權組織在努力尋求廣泛共識，三個非營利機構組織了名為「共同基礎」的巡迴展覽，以尋求在移民問題上的更多共識。

非營利組織之一的「Stand Together」表示，許多人以為，移民問題由於分歧嚴重而很難討論，但實際結果卻使人驚喜，DACA在普通共和黨人中得到普遍支持。

喬治亞州一位居民表示支持DACA計畫，不能讓夢想生成為政治工具；田納西州一位身穿「川普2020年成功連任」T恤的婦女說，不應把夢想生遣返回他們不熟悉的國家。

一位有100多萬粉絲的保守派名嘴表示，許多共和黨人認為，夢想生可成為移民談判的籌碼，以交換永久解決邊界安全問題，使今後不再有新的夢想生危機。

DACA計畫保護約65萬夢想生不被遣返，並可在美合法工作，共和黨內有強大的勢力，希望在保護夢想生上達成妥協。

維權組織「Stand Together」表示，他們在巡展中不是猛然找來一個強烈反移民的人，然後讓他有180度的轉彎，以表明發生了變化。他們是通過對話來促成改變，使其他人不再敵視移民，而是成為可以合作的人。

國會民主黨人提出DACA計畫的妥協方案，用允許夢想生最終轉公民來換取數十億元的邊界建牆費。川普總統也曾表示希望為夢想生找到解決之路，但因反移民組織的反對而退縮。田納西州一位保守派表示，他將不斷向川普施壓，直至他履行上任第一天就廢止DACA計畫的競選承諾。

夢想移民川普

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