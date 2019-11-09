初代「萬寶路牛仔」過世 一生不抽菸、享壽90歲

2019-11-09 14:40 聯合報 編譯 聯合報 編譯 梁采蘩 ／即時報導



美國香菸萬寶路首位牛仔形象代言人諾里斯（Robert Norris）上周日過世、享壽90歲。美媒報導，僅管他的「萬寶路牛仔」形象深植人心，但諾里斯一生都不抽菸，當初辭掉「萬寶路牛仔」，也是不想為自己孩子立下壞榜樣。

諾里斯3日在科羅拉多州的自家農場過世。他出生於芝加哥，從小立志當牛仔；18歲時開始養馬，21歲就移居到科州買下自己的農場，經營到現在擁有面積6萬3000英畝。

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當年萬寶路主推客群為女性，正打算搶攻男性市場，想出以「萬寶路牛仔」作為形象代表，但是他們找了幾個男模試拍都不理想，最後認為一定要找貨真價實的牛仔來擔此重任。

碰巧當時，諾里斯與他的大明星朋友約翰偉恩（John Wayne）一襲牛仔裝的照片被登在報紙上，讓萬寶路一眼就相中諾里斯，不惜大老遠登門拜訪。諾里斯的代言人工作一做就是12年，也是首位出現在歐美電視上的「萬寶路牛仔」。

不過，諾里斯私下不僅不抽菸，甚至也告誡自己孩子「不想看到你們抽菸」。直到有一天，他的孩子忍不住反問：「如果你不想我們抽菸，那你為何要拍香菸廣告？」諾里斯無言以對，當天一通電話就打給萬寶路的廣告商，告知他不幹了。

回歸農場後，諾里斯繼續當牛仔、並從事慈善工作，他與妻子結褵65年，妻子早一步於2016年過世；兩人育有二子二女，後代有13名孫子女及18名曾孫子女。