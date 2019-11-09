母未阻止男友虐童 坐牢15年後獲假釋

2019-11-09 13:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合8日電



奧克拉荷馬州一名母親唐達洛‧赫蘭（Tondalao Hall），因兩個孩子遭男友虐待而未即刻通報相關單位，被法官認定有失監護職責，於2006年判處赫蘭30年監禁；赫蘭8日坐牢滿15年後假釋出獄。

赫蘭的律師梅根‧蘭伯（Megan Lambert）表示，赫蘭的男友布萊斯登比赫蘭早兩年入獄，他嚴重毆打赫蘭兩名未成年子女，甚至造成其中一人全身多處骨折。

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布萊斯登承認虐童罪行，卻只被判處10年徒刑且服刑兩年後獲得緩刑，如此判決引發社會相當大的關注，奧州的高監禁率又再次掀起討論。

赫蘭於8日早上11點出獄，她的家人朋友帶著氣球迎接她，被問到出獄的感受，她回答：「很美好，我很幸運。」

蘭伯表示：「我的情緒很複雜，因為15年的時間真的太長，而監獄裡還關著其他跟赫蘭一樣遭遇的女性，因為無能為力保護她們的孩子而被判刑。」

美聯社報導，全國有六州的法律是將「未能保護孩童」視為虐童，導致許多父母因未能即時通報，或無法阻止悲劇發生而遭判刑。

奧州法律對遭受家暴或被威脅生命而無法保護兒童的一方家長，毫無寬恕和通融，而蘭伯認為赫蘭就是最好的例子，在布蘭斯登對孩子施暴以前，就已經毆打赫蘭數次。

蘭伯說：「受害者畏懼的心理也應該被納入審判考量，但是因為她們對施暴者的恐懼反而加重她們的罪行」；赫蘭被捕時年僅19歲，即使她的虐童罪名被撤回，她仍因為無法阻止對方暴行而遭判刑。

赫蘭受訪時也表示，她希望許多跟她一樣的女性能夠獲得和她一樣的機會：「現在除了能多陪伴家人，我希望能幫助和我一樣遭遇的人。」