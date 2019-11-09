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稱心臟病發已經歷死亡 謀殺犯訴請釋放被駁回

2019-11-09 13:16世界日報 編譯吳日君／綜合8日電

被判無期徒刑男子稱已在醫院心臟停止多次「死亡」過應被釋放，說法未能說服法院。圖／...
被判無期徒刑男子稱已在醫院心臟停止多次「死亡」過應被釋放，說法未能說服法院。圖／世界日報提供
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愛阿華男子施瑞伯(Benjamin Schreiber)因謀殺罪被判無期徒刑，他向法院上訴，稱應被釋放，因為他在多年前曾心臟停止，經歷過死亡，因此已完成刑責；這個說法未能說服法官，法院已於6日駁回上訴，法官認為他的論點毫無根據，不具說服力。

愛阿華州瓦佩洛郡(Wapello County)法院紀錄指出，施瑞伯因毆打一名39歲男子致死，1997年被判無期徒刑，20多年來一直在監獄服刑。施瑞伯於2015年3月30日因腎結石導致敗血性中毒而病重、昏迷不醒，被從愛阿華州立監獄送進醫院，期間心臟停止跳動五次。

不過，現年66歲的施雷伯，最後仍被送回監獄。施瑞伯於2018年4月提交申請要求獲釋，理由是他曾經心臟停止跳動、暫時死亡，因此，他的無期徒刑在技術上已經完成。但是，法官認為施瑞伯的論點毫無價值，他提交申請上訴，就證實他仍然活在世上。

上訴法院也於6日確認地方法院判決，法院指出，施瑞伯仍然在世，在這種情況下，他必須留在監獄中，若他已經死了，就無法提出上訴申請，所以，上訴毫無論點可立足。愛阿華上訴法院對他的說法也不為所動，因所有論點都不具說服力。

法院註記補充說，施瑞伯「死亡」(dead)的可能性似乎不大，因為他在上訴提案中，本人簽署了法律文件。法官強調，施瑞伯需繼續在愛阿華州立監獄中服刑，刑期直到醫學檢查官宣布他已死亡前，不會終結。

監獄愛阿華州中毒

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