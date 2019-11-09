23年前德州謀殺案大逆轉 死囚行刑前11小時 真兇曝光了

2019-11-09 13:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合8日電



李德的辯護人班傑(Bryce Benjet)向法院提出申訴，指控此案真兇另有其人。圖／世界日報提供 分享 facebook

1996年4月23日在德州的一個小鎮，一名19歲的女性史黛西.史蒂斯（Stacey Stites）在婚禮前夕失蹤，隔日被發現陳屍在郊外樹叢裡，警方隨後逮捕兇嫌是一名非裔男子李德（Rodney Reed），法院在1998年將李德以謀殺罪嫌定讞。

23年後的今天，李德已經51歲，而就在德州法院即將執行死刑的前11小時，冤獄平反組織「無辜計畫」（Innocence Project）的律師，同時也是李德的辯護人班傑（Bryce Benjet）向法院提出申訴，指控此案真兇另有其人。

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根據班傑的訴狀書，真兇其實是一名警察法諾（Jimmy Fennell），同時也是死者的未婚夫，他曾強烈懷疑未婚妻與這名非裔兇嫌有染。

法諾在2007年被一名女子指控性騷擾而入獄服刑，服刑期間法諾將這段不為人知的過去透露給獄友，真相才水落石出，班傑認為法諾這段自白足以證明李德是無辜的。

這個案子也吸引網路紅人金卡達夏（Kim Kardashian West）、民權運動領袖尚恩‧金（Shaun King）和歌手蕾哈娜（Rihanna）等名人關注，李德也向德州州長艾伯特（Greg Abbott）申請緩刑，超過10萬名民眾在公益請願網站Change.org聯屬，要求法院駁回李德的死刑執行令。

州政府及檢察總長目前未做出任何回應，即使班傑以新證據向法院申訴，他的申請卻不斷的遭到檢察官駁回，檢方宣稱班傑提供的證據太薄弱。

法諾的辯護律師菲利浦（Robert Phillips）說，過去多項證據都指向李德才是兇手，當時還有其他女性出庭作證，指控李德過去對她們性騷擾，甚至其中一名女性指控李德威脅她的生命。

李德多次否認所有的指控，班傑認為菲利浦和檢察官不斷重提這些莫須有的指控是在模糊焦點：「因為根本沒有直接證據可以證明李德是兇手。」

李德在接受MSNBC有線電視網訪問時說：「我不是要打種族牌，但我是個在小鎮長大的黑人，你們都知道在這麼小的城鎮會有什麼樣的文化，你們能明白我的意思嗎？」