影／迴避記者提問 智利女市長受訪竟當眾落跑

智利聖地牙哥省普羅維登斯市長馬塞7日被媒體堵訪,隨後無預警「落跑」,還跑給記者追,並多次加速閃避提問,事後還在自己的推特分享錄影及搞笑改圖。畫面翻攝:Mega.cl 分享 facebook

身為政治人物,難免碰到記者提出尖銳的提問,如何技巧性迴避也是一門功夫,然而一名智利女市長可說將這門功夫提升到另一個境界:面對記者堵訪,她竟然直接拔腿落跑。

外媒報導,普羅維登斯(Providencia commune)市長馬塞(Evelyn Matthei)7日身穿反光背心,在住處附近指揮交通時,被一群記者包圍。穿著襯衫和牛仔褲的馬塞一開始還逐一答覆提問,接著就直接無預警「落跑」。

「她跑了,」一位當地記者表示:「她完全不想再講下去。」

記者們先是一臉錯愕,隨即追著馬塞跑,還問她是否覺得受到不公平對待,但每當他們趕上沒多久,馬塞就再次加速、閃避問題,直到她恢復步行,才有記者成功把麥克風塞到她嘴邊。不過,馬塞立刻當街攔下一輛汽車,請駕駛送她去市政廳上班、揚長而去。一位空手道選手出身的記者笑稱,女市長的加速度太強了,連他都很難跟上。

馬塞告訴記者,連她都對自己的有氧能力感到驚訝,自覺跑得不錯,目擊民眾一定覺得很有趣。馬塞還上推特分享實況錄影,稱「大清早來點運動總是有好處的」,並分享網友製作的搞笑改圖。

馬塞今年65歲,曾當選參議員。皮涅拉首度出任總統時,馬塞於2011至2013年擔任勞工及社安部長,2016年當選普羅維登斯市長,但她反對皮涅拉總統應對近日示威的做法。

