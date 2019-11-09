親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

戴順澤宮帽的挪威選手來了！下午將到順澤宮還願

懶人包／雙11想買iPhone 11嗎？網購、通路特價總整理

影／迴避記者提問 智利女市長受訪竟當眾落跑

2019-11-09 12:02聯合報 編譯周辰陽／即時報導

智利聖地牙哥省普羅維登斯市長馬塞7日被媒體堵訪，隨後無預警「落跑」，還跑給記者追...
智利聖地牙哥省普羅維登斯市長馬塞7日被媒體堵訪，隨後無預警「落跑」，還跑給記者追，並多次加速閃避提問，事後還在自己的推特分享錄影及搞笑改圖。畫面翻攝：Mega.cl
分享

身為政治人物，難免碰到記者提出尖銳的提問，如何技巧性迴避也是一門功夫，然而一名智利女市長可說將這門功夫提升到另一個境界：面對記者堵訪，她竟然直接拔腿落跑。

外媒報導，普羅維登斯（Providencia commune）市長馬塞（Evelyn Matthei）7日身穿反光背心，在住處附近指揮交通時，被一群記者包圍。穿著襯衫和牛仔褲的馬塞一開始還逐一答覆提問，接著就直接無預警「落跑」。

「她跑了，」一位當地記者表示：「她完全不想再講下去。」

記者們先是一臉錯愕，隨即追著馬塞跑，還問她是否覺得受到不公平對待，但每當他們趕上沒多久，馬塞就再次加速、閃避問題，直到她恢復步行，才有記者成功把麥克風塞到她嘴邊。不過，馬塞立刻當街攔下一輛汽車，請駕駛送她去市政廳上班、揚長而去。一位空手道選手出身的記者笑稱，女市長的加速度太強了，連他都很難跟上。

馬塞告訴記者，連她都對自己的有氧能力感到驚訝，自覺跑得不錯，目擊民眾一定覺得很有趣。馬塞還上推特分享實況錄影，稱「大清早來點運動總是有好處的」，並分享網友製作的搞笑改圖。

馬塞今年65歲，曾當選參議員。皮涅拉首度出任總統時，馬塞於2011至2013年擔任勞工及社安部長，2016年當選普羅維登斯市長，但她反對皮涅拉總統應對近日示威的做法。

智利牛仔褲

相關新聞

彭博登記參加民主黨總統初選 川普譏他「小麥可」

2019-11-09 10:52

匿名新書狠批川普 亂發推文如「沒穿褲的阿伯」

2019-11-09 10:23

母未阻止男友虐童 坐牢15年後獲假釋

2019-11-09 13:21

稱心臟病發已經歷死亡 謀殺犯訴請釋放被駁回

2019-11-09 13:16

23年前德州謀殺案大逆轉 死囚行刑前11小時 真兇曝光了

2019-11-09 13:12

2020美國聯邦醫療保險變化多

2019-11-09 11:44

歐記誕生10年…20家業者加入 明年健保選擇多

2019-11-09 11:35

全民醫保…政府管不管？兩黨最大歧見

2019-11-09 11:32

熱門文章

小二數學題問該幾點出門？女童神解答被網友讚爆

2019-11-08 16:53

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top