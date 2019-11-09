影／迴避記者提問 智利女市長受訪竟當眾落跑
身為政治人物，難免碰到記者提出尖銳的提問，如何技巧性迴避也是一門功夫，然而一名智利女市長可說將這門功夫提升到另一個境界：面對記者堵訪，她竟然直接拔腿落跑。
外媒報導，普羅維登斯（Providencia commune）市長馬塞（Evelyn Matthei）7日身穿反光背心，在住處附近指揮交通時，被一群記者包圍。穿著襯衫和牛仔褲的馬塞一開始還逐一答覆提問，接著就直接無預警「落跑」。
「她跑了，」一位當地記者表示：「她完全不想再講下去。」
記者們先是一臉錯愕，隨即追著馬塞跑，還問她是否覺得受到不公平對待，但每當他們趕上沒多久，馬塞就再次加速、閃避問題，直到她恢復步行，才有記者成功把麥克風塞到她嘴邊。不過，馬塞立刻當街攔下一輛汽車，請駕駛送她去市政廳上班、揚長而去。一位空手道選手出身的記者笑稱，女市長的加速度太強了，連他都很難跟上。
馬塞告訴記者，連她都對自己的有氧能力感到驚訝，自覺跑得不錯，目擊民眾一定覺得很有趣。馬塞還上推特分享實況錄影，稱「大清早來點運動總是有好處的」，並分享網友製作的搞笑改圖。
馬塞今年65歲，曾當選參議員。皮涅拉首度出任總統時，馬塞於2011至2013年擔任勞工及社安部長，2016年當選普羅維登斯市長，但她反對皮涅拉總統應對近日示威的做法。
Currently a free climber on the side of the Cheung Kong Centre building in Hong Kong. Large flag erected. Firefighters and cops on the scene. @tictoc pic.twitter.com/9bUCYa2nnv— Marc Davies (@MarcDDavies) August 16, 2019
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