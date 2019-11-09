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2020美國聯邦醫療保險變化多

2019-11-09 11:44世界日報 編譯陳韻涵／綜合報導

2020美國醫療保險福利變化多。圖／世界日報提供
2020美國醫療保險福利變化多。圖／世界日報提供
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聯邦醫療保險（Medicare）福利明年將有許多改變，標準的醫療保險（Part B）保險月費將調漲至144.3元，該計畫扣除額將增至197元；Part A的保費、扣除額和共同保險都將調高，差額保險（Medigap）Plans C、F將不再接受新符合資格的保戶；聯邦醫療保險計畫搜尋計畫工具，將於十年來首次優化更新。高收入族群的Part B、D保費將隨通膨首度調整，聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）註冊者預料持續增加，Part D空窗部分（donut hole）則將不復存在。

Part B保險費與扣除額增加

Part B保險月費將從今年的135.5元，調漲至144.3元，但還沒拍板定案。

生活費用調整(COLA)明年預料調整約1.6%，退休者的總津貼將月增23元。

在扣除額方面，2017年起的扣除額為183元，2019年增至185元，明年預料再漲到197元，但今秋才能確定。

Part A保險費、扣除額和共同保險

聯邦醫療保險Part A涵蓋住院費用，對大多數保戶而言，並無Part A保費；但不符合40個工作積分標準者(或配偶其中一人有40個工作積分)則必須支付Part A承保範圍的保費。

這些保費逐年調升，但今年一度比2010年還低，明年預料調漲。

明年，工作積分介於30到40間的每月保費可能從今年的240元增至253元；工作積分不到30者，Part A保費則可能將從今年的437元增至明年的460元。

差額保險Plans C、F將不再接受新保戶

根據2015年推出的「醫療服務可及性與兒童健康保險項目再授權法案」(MACRA)，差額保險Plans C、F(包括高扣除額的Plan F)，將不再接受明年元旦當天起，符合資格的新保戶申請。

聯邦醫療保險搜尋計畫工具優化

聯邦醫療保險及醫療補助計畫服務中心(CMS)今年8月宣布，聯邦的Medicare搜尋計畫工具(Plan Finder)將於十年來首次更新，9月之後就只能用新版搜尋工具。

高收入保戶通膨調整

高收入的醫療保險受益人為Part B和Part D付出較多，但高收入的意思究竟為何？

Part B於2007年、Part D於2011年引進薪資門檻後，單身門檻為8萬5000元，夫妻門檻為17萬元。

但從明年開始，收入門檻將根據通膨調整；明年高收入門檻將適用單身年薪至少8萬7000元或夫妻共同收入至少17萬4000元者。

聯邦醫療保險優勢計畫註冊者預料持續增加

CMS尚未宣布聯邦醫療保險優勢計畫(聯邦醫療保險Part C)的平均保費金額，但過去幾年來平均保費持續下跌。

不過，凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)分析顯示，結合Part D承保處方籤藥的聯邦醫療保險優惠計畫(Medicare Advantage Plans)，今年平均保費每月約29元。

不過，超過半數的聯邦醫療保險優惠計畫保戶其實不用繳保費；在實際有繳納保費的保戶方面，優惠計畫平均保費為每月65元。

Part D空窗部分將在明年完全彌合，(Part D計畫保戶將支付25%的費用)

就單一Part D處方籤藥計畫而言，標準Part D計畫的最大允許扣除額今年為415元，明年將增至435元。

好消息是，可負擔健保法(ACA，俗稱歐記健保)將逐漸弭平聯邦醫療保險Part D的空窗部分，Part D計畫保戶在符合門檻前，只需負擔25%的費用。

保險保費

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