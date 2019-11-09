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歐記誕生10年…20家業者加入 明年健保選擇多

2019-11-09 11:35世界日報 編譯林梅婕／綜合報導

明年20家業者將加入歐記健保，受益民眾增加且選擇更多。圖／世界日報提供
明年20家業者將加入歐記健保，受益民眾增加且選擇更多。圖／世界日報提供
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川普政府在下個年度將開放更多醫療保險方案，預期未來將在「歐記健保」（Obamacare）的架構下，民眾將有更多醫療保險方案可以選擇。

川普政見之一就是廢除「可負擔健保法」（Affordable Care Act），也是俗稱的歐記健保，其執政團隊要求聯邦法院以違憲的名義，廢除歐記健保。

歐記健保在川普上任期間不斷受到爭議，然而經過三年的時間雖然沒有遭到廢除，前途黯淡，充滿不確定性。

聯邦衛生福利部（HHS）宣稱，2020年將有20家保險業者加入聯邦健保，多達70%的民眾有三到四個的保險方案可以選擇。

歐記健保方案在下個年度將屆滿十周年，新政策的執行能使大約1000萬人受到國家健保的照顧，若是沒有公司補助而加入私營保險計畫的納稅人，也可以獲得政府補貼。

官方表示有六州的民眾保費可以減少10%或更多，分別為德拉瓦、蒙大拿、內布拉斯加、北達科他、奧克拉荷馬及猶他州；然而有三州的民眾保費將提高10%或以上，分別為印第安納、路易斯安納及新澤西州。

前共和黨議員有人曾致力廢除歐記健保中，「裁罰沒有加入也沒有享用任何健保服務」民眾的條款，衛福部長阿查爾（Alex Azar）說：「川普試著讓歐記健保運作得更順利，而不是讓他變得更糟。」

川普過去試圖以其他國家系統來支付醫療費用最高的患者，讓其他放棄健保的民眾享有保費豁免，但是專家卻說歐記健保原始的補貼方案設計，才是運作穩定的原則。

對於不需要補貼的民眾，保費成本不變所以不影響市場的穩定性；反而讓更多需要補貼的民眾回流到保險市場，才能讓系統更穩定的運作。

雖然歐記健保目前運作穩定，但是註冊的人數在川普上台後就不斷下滑，而川普在早期也削減過健保預算；聯邦醫療保險及醫療補助服務中心（Centers for Medicare & Medicaid Services）負責人維爾瑪（Seema Verma）認為，川普這些對於健保的針對性政策都是不必要的，他們的目標是要協助民眾注冊和找到合適的保險方案。

大部分州政府的健保註冊季為11月1日至12月15日，而採用獨立健保系統的州政府可能不同，健保計畫明年1月1日開始生效。

聯邦法院對歐記健保的裁決可能在近日就會公布，但阿查爾表示並不擔心，若是法院裁定廢除歐記健保，他們將會上訴到最高法院，絕不讓任何民眾權益受損。

健保保險川普

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