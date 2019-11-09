全民醫保…政府管不管？兩黨最大歧見

2019-11-09 11:32 世界日報 編譯樊蕙／綜合報導



醫療保險政策，成2020大選兩黨主要分歧。圖／世界日報提供 分享 facebook

民主黨初選花了很多時間爭論要「全民聯邦醫療保險」（Medicare-for-all），還是「所有想投保者都能擁有的聯邦醫療保險」。

但明年選戰正式開打後，醫療保險政見最重要的區別還是在，民主黨計畫透過提高政府預算來擴大醫療給付範圍，與共和黨計畫大幅鬆綁醫療保險管制、並讓政府減少提供醫療照護保障。

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眾院共和黨人內部智庫「共和黨研究委員會」（RSC）在10月份曾公布一份白皮書，即可看出兩黨政見的顯著差異。

白皮書列出保守派的健保改革方案：取消「歐記健保」（Obamacare）的保險相關規定，要求有綜合醫療保險，改用高風險管理措施、與個人醫療開銷減稅方案取代。

此方案將把「可負擔健保法」（Affordable Care Act）補貼低收入族群私人保險、擴大醫療補助計畫（Medicaid）的預算，拿去用作各州的整合基金、照顧低收入族群；傳統的醫療補助計畫也將首度面臨支出上限。

結果就是：越來越少人會投保綜合醫療保險。針對已存在疾病的保障也將減弱。民眾個人與各州政府將須承擔更多支付醫療照護費用的責任。

該新方案並不是立法本文，所以外界無法精確分析，但該提案極類似2017年本打算取代「歐記健保」的「葛理漢-卡西迪健改案」（Graham-Cassidy Bill）。無黨派的國會預算辦公處（CBO） 說，該方案本打算把「投保給付高價醫療需求之綜合醫療保險的人數減少數百萬」，還打算把聯邦醫療照護預算在10年內減少1兆元。

民主黨正在辯論是否該要求聯邦政府為每位美國人提供醫療保險，或只要為更多人提供就好；而共和黨想減少聯邦政府確保投保人數的義務、以及履行該義務所需預算。

民主黨可能會在大選中摒除內部歧見，集中火力對抗共和黨的計畫；民主黨人認為就是這種作法幫助他們在去年期中選舉勝出。

民調機構蓋洛普（Gallup）最新民調顯示，56%受訪的美國民眾，認為政府有責任確保全民都有投保醫療保險，只有42%不認為；比起2009與2010年、「歐記健保」相關爭論最激烈的時期，47%的民眾認同、50%的民眾不認同，如今認同人數有所提高。