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公共負擔新規…棄白卡保綠卡？移民健康恐受影響

2019-11-09 11:28世界日報 編譯郭宣含／綜合報導

公共負擔對白卡等福利的影響。
公共負擔對白卡等福利的影響。
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國土安全部(DHS)大幅度修改「公共福利規定」，讓使用公共福利、成為「公共負擔」（Public Charge）的移民更難申請綠卡；以下介紹公共負擔對民眾獲得社會福利的影響。

1. 移民家庭寒蟬效應

新規定可能使移民家庭未來申請醫療補助計畫（Medicaid，俗稱白卡）和其他公共福利時面臨嚴重後果，這些改變可能直接影響到的族群有限，因為許多符合公共計畫的移民被公共負擔規定排除在外，或者只符合特例情況下的福利，例如懷孕婦女可使用聯邦醫療補助計畫。

更嚴重的後果在於，移民與其可能有公民身分的家人會避免使用公共福利或服務，以免危及自己或家人的移民身分；移民不信任聯邦政府移民執法，而且他們也不清楚自己或自己使用的福利是否適用於這項規定。因此除了阻礙移民使用Medicaid、糧食券（SNAP）或住房補助，寒蟬效應恐使移民不願申請或放棄不在公共負擔範圍的多項聯邦、州和地方的補助計畫，例如兒童健康保險計畫（CHIP）。

目前估計有2300萬名使用公共福利的非公民與移民家庭中公民受到影響。

2. 醫療機構

移民家庭放棄Medicaid等其他福利，如果移民拒絕採納預防性健保或進行初期醫療干涉，恐帶來不良的健康影響與更高的健康照護成本。醫療機構可能因此增加大量的無償照護，最能深刻體會到這波寒蟬效應的影響。另外雖然交易市場的補助金不列在規定之中，但移民退出市場健保可能影響風險共擔團體（risk pool），使其他消費者的成本提高。

3. 健康照護勞力

國安部的規定對低收入移民勞工造成不成比例的影響，療養院和居家健康助手的薪資通常不高，而且幾乎沒有雇主贊助的健保，這些條件使移民勞工更難留下，惡化原本短缺的醫療勞力。

4. 州與地方

無償照護相關成本將由州與地方政府承擔可能提高社會服務成本；一旦州政府的Medicaid出現營收損失，參與食物券的零售商也會面臨營收下滑。

5. 使用這些福利無需考量公共負擔

這些福利包括Medicaid等健保與健康照護服務、兒童健康保險計畫、營養計畫、住房補助、兒童照護服務、能源補助、緊急災害補助金、就職訓練計畫等。

移民健保保險

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