彭博登記參加民主黨總統初選 川普譏他「小麥可」

2019-11-09 10:52 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



前紐約市長、億萬富豪彭博（Michael R. Bloomberg）8日在阿拉巴馬州登記參選2020年民主黨總統候選人黨內初選，打亂民主黨初選選情，讓目前民調領先的前副總統拜登、參議員華倫和桑德斯的支持者感到不安，指責彭博想用錢買總統。尋求連任的川普總統也開始攻擊彭博，稱呼他「小麥可」，嘲諷他較矮小的身材。

川普8日早上對記者說：「小麥可（little Michael）是我最愛的競選對手。」他說，彭博沒有入主白宮的「魔法」，「他選不好，不過我認為他會傷害拜登選情。」

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川普說彭博「微不足道」，若參加民主黨初選將失敗。川普喜歡給對手取綽號，他在2016年共和黨初選時，也稱呼共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）「小馬可」。

彭博當天下午在阿拉巴馬州登記參選初選，阿拉巴馬州是最早截止登記的州，迫使彭博必須登記，否則無法參加初選，不過他尚未正式宣布參選。

紐約時報報導，彭博在阿拉巴馬州登記參選，顯示他將以非傳統方式參選。彭博和他的幕僚承認他較晚起步，決定採取冒險的策略，跳過率先舉行初選的愛荷華州、新罕布夏州、內華達州和南卡羅來納州，全力搶攻在「超級星期二」投票的多州，以及黨代表人數多的大州，像是加州和德州。有15個州和美屬蕯摩亞將在3月3日「超級星期二」舉行初選。

彭博的顧問沃爾夫森（Howard Wolfson）表示：「我們若參選，有信心能贏得在超級星期二投票的多州和之後的初選，在這些州，我們將從公平的起跑點上開始。」

彭博的顧問團表示，搶攻黨代表人數多的大州，像是加州和德州，彭博個人雄厚的財力可以派上用場。