彭博登記參加民主黨總統初選 川普譏他「小麥可」
2019-11-09 10:52
聯合報 編譯田思怡
／即時報導
前紐約市長、億萬富豪彭博（Michael R. Bloomberg）8日在阿拉巴馬州登記參選2020年民主黨總統候選人黨內初選，打亂民主黨初選選情，讓目前民調領先的前副總統拜登、參議員華倫和桑德斯的支持者感到不安，指責彭博想用錢買總統。尋求連任的川普總統也開始攻擊彭博，稱呼他「小麥可」，嘲諷他較矮小的身材。
川普8日早上對記者說：「小麥可（little Michael）是我最愛的競選對手。」他說，彭博沒有入主白宮的「魔法」，「他選不好，不過我認為他會傷害拜登選情。」
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川普說彭博「微不足道」，若參加民主黨初選將失敗。川普喜歡給對手取綽號，他在2016年共和黨初選時，也稱呼共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）「小馬可」。
彭博當天下午在阿拉巴馬州登記參選初選，阿拉巴馬州是最早截止登記的州，迫使彭博必須登記，否則無法參加初選，不過他尚未正式宣布參選。
紐約時報報導，彭博在阿拉巴馬州登記參選，顯示他將以非傳統方式參選。彭博和他的幕僚承認他較晚起步，決定採取冒險的策略，跳過率先舉行初選的愛荷華州、新罕布夏州、內華達州和南卡羅來納州，全力搶攻在「超級星期二」投票的多州，以及黨代表人數多的大州，像是加州和德州。有15個州和美屬蕯摩亞將在3月3日「超級星期二」舉行初選。
彭博的顧問沃爾夫森（Howard Wolfson）表示：「我們若參選，有信心能贏得在超級星期二投票的多州和之後的初選，在這些州，我們將從公平的起跑點上開始。」
彭博的顧問團表示，搶攻黨代表人數多的大州，像是加州和德州，彭博個人雄厚的財力可以派上用場。
不過，紐時指出，彭博的非傳統策略的風險很高，現代史上沒有民主黨初選參選人避開愛荷華州和新罕布夏州的鎮民大會和挨家挨戶拜票的初選方式，全靠高成本的付費廣告和大型造勢大會，最終能贏得初選。
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