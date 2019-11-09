親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陸版PTT再爆醜聞！橘農標錯價 被萬名網友洗劫700萬元

彭博登記參加民主黨總統初選 川普譏他「小麥可」

2019-11-09 10:52聯合報 編譯田思怡／即時報導

前紐約市長、億萬富豪彭博（Michael R. Bloomberg）8日在阿拉巴馬州登記參選2020年民主黨總統候選人黨內初選，打亂民主黨初選選情，讓目前民調領先的前副總統拜登、參議員華倫和桑德斯的支持者感到不安，指責彭博想用錢買總統。尋求連任的川普總統也開始攻擊彭博，稱呼他「小麥可」，嘲諷他較矮小的身材。

川普8日早上對記者說：「小麥可（little Michael）是我最愛的競選對手。」他說，彭博沒有入主白宮的「魔法」，「他選不好，不過我認為他會傷害拜登選情。」

川普說彭博「微不足道」，若參加民主黨初選將失敗。川普喜歡給對手取綽號，他在2016年共和黨初選時，也稱呼共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）「小馬可」。

彭博當天下午在阿拉巴馬州登記參選初選，阿拉巴馬州是最早截止登記的州，迫使彭博必須登記，否則無法參加初選，不過他尚未正式宣布參選。

紐約時報報導，彭博在阿拉巴馬州登記參選，顯示他將以非傳統方式參選。彭博和他的幕僚承認他較晚起步，決定採取冒險的策略，跳過率先舉行初選的愛荷華州、新罕布夏州、內華達州和南卡羅來納州，全力搶攻在「超級星期二」投票的多州，以及黨代表人數多的大州，像是加州和德州。有15個州和美屬蕯摩亞將在3月3日「超級星期二」舉行初選。

彭博的顧問沃爾夫森（Howard Wolfson）表示：「我們若參選，有信心能贏得在超級星期二投票的多州和之後的初選，在這些州，我們將從公平的起跑點上開始。」

彭博的顧問團表示，搶攻黨代表人數多的大州，像是加州和德州，彭博個人雄厚的財力可以派上用場。

不過，紐時指出，彭博的非傳統策略的風險很高，現代史上沒有民主黨初選參選人避開愛荷華州和新罕布夏州的鎮民大會和挨家挨戶拜票的初選方式，全靠高成本的付費廣告和大型造勢大會，最終能贏得初選。

前紐約市長彭博（左圖）8日在阿拉巴馬州登記參選2020年民主黨總統初選。尋求連任...
前紐約市長彭博（左圖）8日在阿拉巴馬州登記參選2020年民主黨總統初選。尋求連任的川普總統（右圖）也開始攻擊彭博，稱呼他「小麥可」。法新社
分享

民主黨川普紐約時報彭博

相關新聞

匿名新書狠批川普 亂發推文如「沒穿褲的阿伯」

2019-11-09 10:23

影／迴避記者提問 智利女市長受訪竟當眾落跑

2019-11-09 12:02

2020美國聯邦醫療保險變化多

2019-11-09 11:44

歐記誕生10年…20家業者加入 明年健保選擇多

2019-11-09 11:35

全民醫保…政府管不管？兩黨最大歧見

2019-11-09 11:32

公共負擔新規…棄白卡保綠卡？移民健康恐受影響

2019-11-09 11:28

彭博提交報名資料 登記參選美國總統

2019-11-09 09:18

電話門彈劾延燒 川普司法部長轉低調

2019-11-09 00:05

怕民主黨不夠力…億萬富豪彭博 擬參選美總統

2019-11-09 00:00

電話門風波持續 川普司法部長轉沉默

2019-11-08 22:03

前司法部長塞辛斯回鍋選阿州參議員

2019-11-08 16:11

國安部官方號碼遭盜用 騙取個資

2019-11-08 16:10

「我要把妳埋土裡」華女紀夢奇失蹤案老公被控主嫌

2019-11-08 16:08

前紐約市長彭博要選總統？已申請登記

2019-11-08 16:07

名廚波登廚刀 23萬美元售出

2019-11-08 15:50

怕別人不夠力！富豪彭博擬參選美國總統

2019-11-08 14:26

競選濫用慈善基金 川普判賠6000萬

2019-11-08 14:24

走運！烏克蘭總統 逃過川普施壓

2019-11-08 14:19

說好不選又反悔？「超級富豪」彭博加入美國總統初選

2019-11-08 12:29

烏克蘭總統原本要上CNN 宣布調查拜登父子

2019-11-08 10:01
看更多

熱門文章

33歲熟男苦追17歲正妹 29年後現況曝光

2019-11-08 12:08

小二數學題問該幾點出門？女童神解答被網友讚爆

2019-11-08 16:53

日本主婦靠一招「不買日」 一年能爽快存下70萬

2019-11-08 15:50

玻利維亞暴亂 女鎮長遭強行剪髮、潑漆、遊街示眾

2019-11-08 17:27

影／玻利維亞動亂！群眾抓市長遊街 還潑漆強行剪髮

2019-11-08 12:30

美中同意取消加徵關稅？ 川普否認

2019-11-09 00:25

法文化部高官下藥 女性應徵者尿急被迫在他面前尿尿

2019-11-09 08:54

「胖子不能成為消防員」胖男遭教練羞辱 一年半後帥翻

2019-11-08 18:18

4類職場禁止女性戴眼鏡上班 日本OL怒：只為符合男性審美觀？

2019-11-08 15:38

川普打臉北京 關稅角力為美中談判添變數

2019-11-09 07:39

白宫不同調！庫德洛證實美將解除關稅 納瓦羅說沒協議

2019-11-08 12:19

玻利維亞大選暴亂 女鎮長遭示威者私刑

2019-11-08 23:56

影／加多少防腐劑？美知名海綿蛋糕 擺43年不腐爛

2019-11-08 16:44

傻眼！法國女子永居魁北克被拒 理由是法語不夠好

2019-11-09 09:35

海鳥天堂變墳場！中途島海鳥屍體 露出各種塑膠垃圾

2019-11-08 12:35

越南將檢查大陸進口手機內建地圖app 看南海有無九段線

2019-11-08 22:52

影／全球最古老！ 麥當勞四盎司牛肉堡放25年未腐壞

2019-11-08 12:48

美阻擋中國研發創新技術 蓋茲：不切實際

2019-11-08 14:30

電話門風波持續 川普司法部長轉沉默

2019-11-08 22:03

飛鴿入住澳洲戰爭紀念館 偷獻花築出美麗鳥巢

2019-11-08 18:01

川普專坑隊友 德國也火大

2019-11-08 16:20

南韓2025年廢除菁英高中 改善社會不平等

2019-11-08 23:30

白宮內部不同調？美中關稅協議 添變數

2019-11-09 00:53

「只有川普說了算」美中取消加稅仍有變數

2019-11-08 14:17

美可能和智利合辦APEC 馬國外長不贊同

2019-11-09 00:01

「我要把妳埋土裡」華女紀夢奇失蹤案老公被控主嫌

2019-11-08 16:08

財富縮水！瑞銀報告：大陸10億美元富豪少了48人

2019-11-08 14:59

美債大跌 低接買盤進場

2019-11-09 02:56

川普：美國尚未完全同意中國提出的取消部分關稅要求

2019-11-08 23:23

牆倒30周年／7部受「柏林圍牆」啟發的電影

2019-11-09 10:00

怕民主黨不夠力…億萬富豪彭博 擬參選美總統

2019-11-09 00:00

澳洲野火惡化 一天近百場大火

2019-11-08 23:53

批川普背棄歐洲 馬克宏直言：北約已經腦死

2019-11-08 16:22

LVMH市值超越2,000億歐元 躋身歐洲市值最高企業行列

2019-11-08 23:33

寶寶摔傷媽急報警…結果兩孩子被兒保局帶走

2019-11-08 16:12

澳洲新南威爾斯野火創紀錄 一天內逾90場大火肆虐

2019-11-08 17:12

彭博突然有意角逐白宮 民主黨諸將酸爆

2019-11-08 13:57

南海九段線爭議延燒 越南將檢查從大陸進口手機

2019-11-09 00:04

挺九段線惹火越南 成龍公益活動遭取消

2019-11-08 15:20

彭博提交報名資料 登記參選美國總統

2019-11-09 09:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top