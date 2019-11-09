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匿名新書狠批川普 亂發推文如「沒穿褲的阿伯」

2019-11-09 10:23香港01 記者陳博悟／報導

美國總統川普時常在推特發表意見，甚至特過推特宣布人事動態。美聯社
美國總統川普時常在推特發表意見，甚至特過推特宣布人事動態。美聯社
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美國《華盛頓郵報》（Washington Post）11月8日報導，引述一名自稱是美國總統川普（Donald Trump）政府高級官員的匿名作家，在其新書中形容川普無能，而且讓白宮官員每天早上都置身於滿滿的痛苦之中。

這本名為《A Warning》（暫譯：警告）由美國紐約樺榭圖書集團（Hachette Book Group）出版，11月19日發售。由於作者以匿名身分出書，又自稱是白宮內的高級官員，這令人聯想2018年9月一篇題為《我是川普政府中的一名抵抗者》（I am Part of the Resistance Inside the Trump Adminstration）的文章。

此書長259頁，當中「記述」了川普如何令白宮官員苦不堪言，提到這名總統討論女性和種族歧視的言論。作者又在書中批評川普漠視法律、無能力處理國際危機，並且對屬下不信任，甚至講述白宮官員有意將副總統彭斯（Mike Pence）取代川普的情節。不過《華盛頓郵報》也強調，作者沒有就這些指控提出證據。

FBI前特工推測作者身分為國土安全局前局長

外界對於匿名作者的身分眾說紛紜，聯邦調查局（FBI）前員工坎貝爾（Josh Campbell）推測，這位高官其實是國土安全局前局長尼爾森（Kirstjen Nielsen）。他比較新書內容和尼爾森過往的講辭，發現兩者以「這是（It is）」作句子開首的次數差不多；另外該名匿名官員與尼爾森同樣地經常使用「那些可能（those who would）」和「我所能夠說的（all I can tell you）」的句子。

坎貝爾此前曾指出，《我是川普政府中的一名抵抗者》的作者是尼爾森，並指文章與後者的辭職信十分相似，例如有大量的逗號和破折號。

白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）譴責此書，形容是一本「小說作品」。她又批評作者以匿名身分出書是「懦夫」，指真正作者會對事實作出查核，稱該作者卻不展示其姓名是因為書中作寫的謊言。

《華盛頓郵報》也強調，作者沒有就這些指控提出證據。圖擷自香港01
《華盛頓郵報》也強調，作者沒有就這些指控提出證據。圖擷自香港01
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延伸閱讀：

新書揭秘-白宮高官相信彭斯支持罷黜川普-副總統否認

美官員出書揭白宮內幕-曾匿名撰文批評川普

文章授權轉載自《香港01》

川普華盛頓郵報

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