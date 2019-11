匿名新書狠批川普 亂發推文如「沒穿褲的阿伯」

2019-11-09 10:23 香港01 記者陳博悟/報導



美國總統川普時常在推特發表意見,甚至特過推特宣布人事動態。美聯社 分享 facebook

美國《華盛頓郵報》(Washington Post)11月8日報導,引述一名自稱是美國總統川普(Donald Trump)政府高級官員的匿名作家,在其新書中形容川普無能,而且讓白宮官員每天早上都置身於滿滿的痛苦之中。

這本名為《A Warning》(暫譯:警告)由美國紐約樺榭圖書集團(Hachette Book Group)出版,11月19日發售。由於作者以匿名身分出書,又自稱是白宮內的高級官員,這令人聯想2018年9月一篇題為《我是川普政府中的一名抵抗者》(I am Part of the Resistance Inside the Trump Adminstration)的文章。

此書長259頁,當中「記述」了川普如何令白宮官員苦不堪言,提到這名總統討論女性和種族歧視的言論。作者又在書中批評川普漠視法律、無能力處理國際危機,並且對屬下不信任,甚至講述白宮官員有意將副總統彭斯(Mike Pence)取代川普的情節。不過《華盛頓郵報》也強調,作者沒有就這些指控提出證據。

FBI前特工推測作者身分為國土安全局前局長

外界對於匿名作者的身分眾說紛紜,聯邦調查局(FBI)前員工坎貝爾(Josh Campbell)推測,這位高官其實是國土安全局前局長尼爾森(Kirstjen Nielsen)。他比較新書內容和尼爾森過往的講辭,發現兩者以「這是(It is)」作句子開首的次數差不多;另外該名匿名官員與尼爾森同樣地經常使用「那些可能(those who would)」和「我所能夠說的(all I can tell you)」的句子。

坎貝爾此前曾指出,《我是川普政府中的一名抵抗者》的作者是尼爾森,並指文章與後者的辭職信十分相似,例如有大量的逗號和破折號。

白宮發言人格里沙姆(Stephanie Grisham)譴責此書,形容是一本「小說作品」。她又批評作者以匿名身分出書是「懦夫」,指真正作者會對事實作出查核,稱該作者卻不展示其姓名是因為書中作寫的謊言。

《華盛頓郵報》也強調,作者沒有就這些指控提出證據。圖擷自 香港01 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》