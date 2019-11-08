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川普：美國尚未完全同意中國提出的取消部分關稅要求

2019-11-08 23:23經濟日報 編譯任中原／綜合外電

美國總統川普8日表示，在美中貿易談判過程中，儘管中國要求取消對一部分中國產品加徵的關稅，但他不會照單全收。

他並表示，美、中雙方將在美國簽署貿易協定，可能是在愛荷華。

美股早盤在平盤附近狹幅波動，道瓊指數在川普發言後一度跌95點或0.35%。

美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透
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