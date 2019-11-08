電話門風波持續 川普司法部長轉沉默

2019-11-08 22:03 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



美國司法部長巴維理今年2月上任時，大力為總統川普的通俄門辯護。如今電話門彈劾調查延燒，巴維理卻沉默許多。紐約時報報導，隨著川普遭彈劾的威脅上升，川普和巴維理的關係愈趨複雜。

比起公開加入對抗眾院民主黨人調查川普，巴維理依舊置身事外，拒絕川普的中間人要求在鏡頭前公開說川普無罪。和今年春天巴維理在通俄門調查尾聲堅稱川普無罪相比，巴維理低調許多。

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曾和川普及巴維理交談的人表示，這種不情願暗示兩人的隔閡擴大。川普對於巴維理力勸他公布和烏克蘭總統澤倫斯基的通話逐字稿感到惱怒，而巴維理不滿川普在通話中，將他和川普私人律師朱良尼混為一談，感覺就像把他當成川普的私人辯護團隊，隨時可以換人。彈劾案調查似乎考驗川普和巴維理的關係。

巴維理的前任塞辛斯因未配合川普要求停止通俄門案調查，被川普多次痛罵，最後丟了工作。相較之下，巴維理和川普的關係原本好得多，卻在電話門案爆發後出現變化。

巴維理的友人喬治華盛頓大學法學教授特爾雷指出，電話門和通俄門根本不同，因為眾院還在調查電話門，而當時巴維理是在特別檢察官穆勒結束通俄門調查後才表態。

特爾雷表示，「對巴維理而言，在一場仍在進行的爭議中稱總統無罪是非常不合適的」。

對所有川普執政團隊的內閣官員而言，被開除的倒數計時在他們被任命那刻已經開始，只是不知何時結束。對巴維理而言，現在仍在倒數。