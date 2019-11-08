前司法部長塞辛斯回鍋選阿州參議員

2019-11-08 16:11 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合7日電



前司法部長塞辛斯宣布，參選阿拉巴馬州聯邦參議員。 美聯社 分享 facebook 一如預期，72歲的前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)7日宣布參選阿拉巴馬州聯邦參議員，希望奪回他在加入川普政府內閣前的國會席次。

共和黨籍的塞辛斯從1997年1月起擔任阿拉巴馬州的國會參議員，直到2017年川普總統入主白宮後，被延攬為川普政府的首位司法部長，卻因為主動迴避通俄案調查與川普總統關係惡化，於2018年11月辭職，成為川普任內第一位下台的司法部長，一年後他打算重返政治舞台。

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兩名共和黨消息人士6日即表示，塞辛斯決定參選，但還未告訴參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)，也未告知川普他的決定。

阿拉巴馬州參議員選戰激烈，許多參選人有意挑戰現任阿州民主黨參議員瓊斯(Doug Jones)，過去這被共和黨視為十拿九穩的席次。

部分共和黨初選對手也立刻出聲批評。阿州奧本大學前足球教練圖博維爾(Tommy Tuberville)表示，塞辛斯「才離開混水不到兩年，現在他又手癢想回鍋。」

圖博維爾在聲明中指出：「他是另一位阿州選民會抵制的職業政客，他當司法部長時，在總統最需要他的時刻令總統失望。」

阿州聯邦眾議員伯恩(Bradley Byrne)是首位宣布競選參院席次的共和黨人，他談到塞辛斯計畫參選時也不忘向川普表達忠誠；他發聲明說：「阿州值得一位支持總統而且不逃跑不避戰的參議員。」

塞辛斯是首位支持川普2016年總統選舉的參議員，兩人在移民與執法政策觀點近似；不過他迴避俄羅斯調查一案，招致川普公開批評，後來更被要求辭職。

儘管塞辛斯遭川普多次公開揶揄，他依舊忠心支持川普政策。他10月在共和黨募款活動上重申支持川普，並自嘲下台後的生活；他表示：「川普真的努力不懈在落實他向美國人民許下的承諾。」

奧本大學政治學教授修斯(David Hughes)頗看好塞辛斯，他表示：「他有現成的選民，他有廣大的金主網絡……他有知名度，而且多數阿州民眾也喜歡他。」