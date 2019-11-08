國安部官方號碼遭盜用 騙取個資

2019-11-08 16:10 世界日報 記者 世界日報 記者 洪群超 ／紐約報導



聯邦國土安全部(DHS)7日發出警告，指該部包括公民與移民服務監察辦公室(DHS Citizenship and Immigration Services Ombudsman)等多個部門的官方電話號碼，被詐騙團夥以「來電顯示變更」(Caller ID Spoofing)的方式利用、盜竊個資；該部門指騙案更多細節尚未知曉，但告誡民眾，任何政府部門都不會在電話中向民眾詢問社安號、信用卡等敏感信息。

國土安全部表示，目前確認公民與移民服務監察辦公室的(202)357-8100與(855)882-8100兩個號碼，被騙徒用於個資欺詐犯罪；騙徒更改來電顯示，讓接到詐騙電話的民眾看到來電為政府官方電話號碼。

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該部門表示，在迄今已知的案件中，騙徒假冒聯邦移民官員，表示民眾遭身分盜竊，在電話中要求民眾提供敏感個人信息；但目前是否有更多部門電話被盜用及騙徒手段、作案詳情等，還所知甚少。

國土安全部表示，儘管目前還沒有制止該類型騙案的方法，但任何政府部門絕對不會通過電話，來向民眾索取社安號、信用卡號及要求轉帳，民眾可根據這一特徵判斷來電者是否為詐騙團夥。

雖然兩個官方電話號碼遭利用作詐騙，DHS表示，民眾致電這兩個號碼仍能接通其所屬部門，且由民眾主動致電的通話都是安全的；該部門也呼籲民眾若曾接到這兩個號碼的致電、發覺遭欺詐、個資被竊，可立即撥打舉報熱線(800)323-8603，或登錄網站www.oig.dhs.gov在線投訴。