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「我要把妳埋土裡」華女紀夢奇失蹤案老公被控主嫌

2019-11-08 16:08世界日報 特派員黃惠玲╱綜合報導

紀夢奇失蹤案 檢察官公布錄音 指控丈夫就是主嫌 KRCG電視台影片截圖
紀夢奇失蹤案 檢察官公布錄音 指控丈夫就是主嫌 KRCG電視台影片截圖
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「我迫不及待想結束一切」、「我要把你埋在土裡」，密蘇里州柏恩郡檢察官奈特(Dan Knight)6日在法庭上，播出多段失蹤華女紀夢奇(Mengqi Ji，譯音)與其丈夫艾立吉(Joe Elledge，24歲)間的對話錄音。奈特表示，失蹤30天的紀夢奇生還機會渺茫，他並指控「艾立吉就是紀夢奇失蹤的主嫌」。

艾立吉涉嫌虐嬰案，6日在柏恩郡法庭針對被告律師提出的「50萬保釋金減免」動議舉行聽證，奈特出乎意料的在法庭上公開播放了幾段艾立吉在紀夢奇失蹤前的兩人對話錄音。

這些錄音主要包括艾立吉說：「我要跟你離婚，越快越好」、「我不喜歡跟你在一起」、「我迫不及待想要結束一切」、「我再也不想跟你講話」、「你很幸運在美國」、「你還是回去中國比較好」。

其中還有一段錄音是紀夢奇與艾立吉爭吵，過程中艾立吉提高音量說：「我知道你要我打你」、「我要把你埋在土裡」。

奈特說，艾立吉在向警方報案妻子失蹤前，載著一歲女兒前後開了長達8小時的車，從居住的哥倫比亞市先開到傑佛遜城(Jefferson City)，之後曾停在靠近艾許蘭德(Ashland)一帶的森林保留區，接著再開去富頓區(Fulton)等地。

奈特並當庭告訴法官，「艾立吉就是紀夢奇失蹤的主要嫌犯」，他也形容艾立吉具有善妒、控制欲強等精神病症狀。

檢察官還提到，依照目前情況分析，失蹤30天的紀夢奇生存機會渺茫。

28歲的紀夢奇為密蘇里大學研究所碩士，24歲的丈夫目前仍為密蘇里大學學生，兩人於2017年9月結婚，2018年10月初生下女兒安娜。

此外，對於艾立吉的母親珍恩(Jean Elledge)與紀夢奇父母均有意取得安娜監護權方面，奈特說，法官目前裁決雙方將一起擁有安娜的共同監護權。

失蹤監護權檢察官

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