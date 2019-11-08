前紐約市長彭博要選總統？已申請登記

2019-11-08 16:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合7日電



彭博對參加2020年總統選舉敞開大門。 美聯社 分享 facebook 前紐約市長、億萬富豪彭博(Michael Bloomberg)，起初排除參選總統，但想法已攻變，也已採取行動。彭博助理7日表示，雖然彭博尚未做出最後決定，但已申請把名字列在阿拉巴馬州總統初選選票上；彭博的動作讓民主黨總統提名選戰的混沌選情更加複雜。

美聯社報導，具有數百億元身價的彭博，對參加2020年民主黨總統選舉一事仍敞開大門，這顯示他對目前挑戰川普總統的參選人不滿。

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阿拉巴馬州有一個提早提交文件的截止日期，並且是在「超級星期二」投票的州之一。

彭博的顧問沃夫森(Howard Wolfson)7日在聲明中說，這位前市長擔心，目前的民主黨總統參選人，並未處於擊敗川普的「有利位置」。

藉著巨大的財富，彭博可以迅速在全國建立強大的競選陣營，他將對前副總統白登構成了立即的意識形態挑戰，白登正以溫和派民主黨人身分參選，他希望吸引到不滿川普的獨立人士和共和黨人的支持。

彭博從共和黨轉為獨立人士，去年登記為民主黨人。他在2016年積極支持民主黨總統提名人喜萊莉‧柯林頓，並且大力抨擊川普。

彭博長期以來一直有意參選總統，但從未展開競選活動。他最初放棄參選，部分原因是預料白登有力取勝。

他重新考慮參選的決定，顯示他與其他民主黨人一樣，日漸擔心白登的籌款能力，特別是考慮到自由派參選人、麻州國會參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)的崛起。

彭博必須要迅速趕上參選步伐，與白登、華倫及其他參選人競爭，他們花了多個月時間到各地與選民見面。

他在阿拉巴馬州申請為參選人，明顯邁出了第一步；該州將於明年3月3日舉行投票。