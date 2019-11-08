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名廚波登廚刀 23萬美元售出

2019-11-08 15:50世界日報 編譯馬永慶／綜合7日電

已故名廚兼電視名人波登。Getty Images
已故名廚兼電視名人波登。Getty Images
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已故名廚兼電視名人波登(Anthony Bourdain)的物品在10月一次拍賣中賣得近200萬元，而他的訂製廚刀更以高達23萬1250元的價錢售出。

波登在2018年6月自殺身亡，得年61歲。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，拍賣的波登遺物超過200件，這把廚刀的淨出價最高，為18萬5000元，加上4萬6250元的25%買家酬金後，總價超過23萬元。

波登的長期助理羅莉‧伍萊佛(Laurie Woolever)在上月拍賣前說，預計用鋼和隕石鑄造的這把刀，是最有價值的物品。它透過拍賣網站「iGavel Auctions」售出，後者先前預測它的售價在4000至6000元之間。

圖片顯示，這把刀伴隨2016年給予波登的真品證書，並連同黑色手提箱一起出售。

其他拍賣品包括一件訂製的美國海軍夾克，上面附有「波登」的貼布，以總價17萬1250元售出；一台鉻製壓榨機，以總價3萬5000元售出。競投者還購買了波登一生收集的各種藝術品、書籍、飾物和其他物件。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

波登哥倫比亞隕石

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