親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

購美M1A2與解放軍99A戰車對決，誰會獲勝？

香港科大學生墜樓不治：無畫面疑案為何引爆港人憤怒？

怕別人不夠力！富豪彭博擬參選美國總統

2019-11-08 14:26聯合晚報 國際中心／綜合報導

紐約前市長、億萬富豪彭博再度考慮角逐美國總統。 美聯社
紐約前市長、億萬富豪彭博再度考慮角逐美國總統。 美聯社
分享

紐約前市長、億萬富豪彭博（Mike Bloomberg）再度考慮角逐美國總統，他的顧問說，彭博擔心民主黨現有候選人無法打敗共和黨籍總統川普

彭博已派人前往阿拉巴馬州收集連署以登記參加初選。阿拉巴馬的參選登記8日截止，明年3月3日初選。

彭博2016年曾考慮參選但放棄，今年初原本有意參選，但3月決定不投入選戰，轉而支持民主黨候選人。如今，他又不排除親自出馬，與川普競逐下屆美國總統。

彭博的政治顧問沃夫森（ Howard Wolfson ）發布新聞稿說：「我們現在必須完成工作，確保川普敗陣，但麥可（彭博名）漸漸憂心目前候選人選所處的形勢不好。」

沃夫森表示，「憑著他的成就、領導才幹和凝聚力量推動改變的能力，麥可有能力和川普一較高下並獲勝 」。

彭博如能贏得民主黨提名，美國2020年總統大選將形成兩位億萬富豪的世紀對決。

CNN報導，川普競選連任陣營消息人士表示，彭博參選可能威脅川普，但也可能對川普有利，因為民主黨參選人將忙著設法拉下彭博，而不是集中火力攻擊川普。

CNBC上個月引述知情人士報導，彭博最近幾周曾向身邊的人表示，民主黨籍前副總統拜登最近以及參議員華倫陷入苦戰，讓彭博重新思考原本不投入2020年民主黨初選的決定。

接近彭博的人向CNBC透露，他投入選戰的前提是：拜登因聲望大跌，而在初選前或初選的初期階段退選。彭博才可能以溫和派之姿投入選戰。一名認識彭博數十年的銀行主管說：「他像其他人一樣 ，都無法在體制外參選。」另一富豪說：「若拜登退選，彭博就參選。」

彭博在三任紐約市長任內曾是共和黨和無黨籍的身分，他在民主黨贏得2018年國會期中選舉之前登記為民主黨。先前的政治屬性和財富可能成為彭博負面資產。

彭博現年77歲，比現任美國總統川普大四歲。

川普民主黨拜登彭博

相關新聞

烏克蘭總統原本要上CNN 宣布調查拜登父子

2019-11-08 10:01

說好不選又反悔？「超級富豪」彭博加入美國總統初選

2019-11-08 12:29

競選濫用慈善基金 川普判賠6000萬

2019-11-08 14:24

走運！烏克蘭總統 逃過川普施壓

2019-11-08 14:19

不理中國制裁威脅 美政軍助卿強調不會背棄台灣

2019-11-08 08:29

民主黨太弱 前紐約市長彭博考慮參選美國總統對拚川普

2019-11-08 07:02

彈劾調查川普 聽證仿「水門案」

2019-11-08 01:03

美國難民安置掛零 遭教會批不人道

2019-11-07 19:46

維吉尼亞州藍色大勝 郊區選民轉向敲川普當頭棒

2019-11-07 19:33

輸了肯塔基州…WSJ：川普賣力輔選 共和黨加分有限

2019-11-07 19:33

ABCNews：川普高人氣動搖 民主黨郊區連連告捷

2019-11-07 19:33

路易斯安納州兩黨交鋒 川普親赴站台順便測南方水溫

2019-11-07 19:33

肯塔基州變天！共和黨州長貝文拒絕認輸 要求驗票

2019-11-07 19:08

維州議會 首見穆斯林女議員

2019-11-07 18:09

全球第4例！移植生殖器 傷兵重振雄風

2019-11-07 18:07

未及時剖腹產小男孩大腦受損 母獲判賠1億元

2019-11-07 18:06

宗教為由拒墮胎規定 聯邦法官判違憲

2019-11-07 18:01

堪薩斯市民70%贊同 金恩大道改回原名

2019-11-07 17:59

師徒接班？馬勒獲選印州南灣市長

2019-11-07 17:56

IS新首腦哈希米 美國官員：無名小卒

2019-11-07 17:11

川普推特累積發文字數超越長篇小說尤利西斯

2019-11-07 15:17

川普自己不敢公開 長子揭通烏門吹哨者

2019-11-07 14:20

網購普及 瑞銀調查：很多人去購物中心只是吃飯

2019-11-07 13:48

像吃家常菜…Popeyes炸雞三明治 引非裔食客共鳴

2019-11-07 13:45

造成兒童肥胖？美國麥當勞快樂餐 賣40年仍有爭議

2019-11-07 13:44

遭川普炒魷魚後 美前司法部長擬角逐聯邦參議員

2019-11-07 13:14

星巴克期間限定杯在手可提前登機 空杯無妨

2019-11-07 11:57
看更多

熱門文章

台人在北海道自駕車禍 一女昏迷

2019-11-07 20:20

英男出海游泳未返 鯊魚腹中發現斷肢「手上還戴著婚戒」

2019-11-08 10:33

美中雙方同意 將分階段相互取消懲罰性與報復性關稅

2019-11-07 15:56

33歲熟男苦追17歲正妹 29年後現況曝光

2019-11-08 12:08

輸大陸又輸越南 日競爭力大倒退 竟因教長一句話

2019-11-08 10:00

日本1歲男嬰感染肺炎亡 父母被爆用氣槍殘忍施虐

2019-11-08 09:27

美中同意取消加徵關稅 道瓊、標普指數雙創歷史新高

2019-11-08 05:55

抓雪貂被咬感染蜂窩性組織炎 警察纏鬥病魔17年後過世獲國賠

2019-11-08 11:32

路透：撤銷對中關稅面臨白宮顧問團強大阻力

2019-11-08 06:30

珍奶菲律賓風行 台灣業者新口味致勝

2019-11-07 20:04

十年前投資微軟1,000美元 現在投資報酬率一飛衝天

2019-11-07 22:48

貨櫃車39屍案 英國電視台找8人測試從歐洲偷渡

2019-11-07 18:53

據稱中美將相互取消加徵關稅 美股早盤再創新高

2019-11-07 23:45

11歲女童遭父母活活餓死 300頁日記曝受虐過程

2019-11-07 15:26

全球牛奶價格狂飆 與這一國消費者愛喝奶蓋茶有關

2019-11-07 18:20

美中加徵關稅 將分階段取消

2019-11-08 00:50

英貨櫃命案死者皆越南人 越方譴責人口販運行為

2019-11-08 00:19

美國專坑隊友 德國也火大

2019-11-08 00:56

北海道札幌市降初雪 比往年晚10天

2019-11-07 21:34

烏克蘭總統原本要上CNN 宣布調查拜登父子

2019-11-08 10:01

【重磅快評】美中貿易協議的新變數

2019-11-08 09:59

「龍女」花78萬改造全身 「眼球刺青」像玻璃刮傷釀失明

2019-11-08 09:29

影／玻利維亞動亂！群眾抓市長遊街 還潑漆強行剪髮

2019-11-08 12:30

馬克宏接受經濟學人專訪 稱北約已「腦死」

2019-11-07 23:02

土耳其官員：巴格達迪妻子透露大量IS情報

2019-11-07 22:05

民主黨太弱 前紐約市長彭博考慮參選美國總統對拚川普

2019-11-08 07:02

Gap營運慘兮兮 忍無可忍開除執行長

2019-11-08 09:33

誰是Google下個併購目標？這5家公司最有賣點

2019-11-07 18:48

日本松葉蟹季登場 高級品牌蟹一隻500萬日圓拍出

2019-11-07 17:40

比爾蓋茲：美中不應偏執對立 建議華為開放原始碼

2019-11-08 07:54

長知識！1100多萬年前古代猿會「雙腳站立」 沿著樹枝行走

2019-11-07 17:01

再槓川普 馬克宏：北約已經腦死

2019-11-08 00:51

英國39死貨櫃命案 越南警方共逮涉案11嫌

2019-11-07 22:45

飛機窗用膠帶封裂縫 乘客嚇壞怒批：早就知道裂開了！

2019-11-07 11:23

白宮顧問：德等盟友沒能力制衡中國

2019-11-07 14:47

陸商務部：中美同意隨協議進展分階段取消加徵關稅

2019-11-07 16:58

不理中國制裁威脅 美政軍助卿強調不會背棄台灣

2019-11-08 08:29

「中方七大致命罪惡」 白宮顧問：貿談三階段協議解決

2019-11-08 00:07

鋼鐵業龍頭 下修全球需求

2019-11-08 03:18

美中可望逐步取消關稅 道瓊、標普500指數再創收盤新高

2019-11-08 07:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top