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算他走運！烏克蘭總統原本要上CNN 宣布調查拜登父子

2019-11-08 10:01聯合報 編譯田思怡／即時報導

紐約時報7日報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）原本已向美國總統川普屈服，準備在9月上CNN節目時，宣布烏克蘭要調查川普的政敵、前副總統拜登及他的兒子杭特。不過這位喜劇演員出身的總統運氣好，在他上節目前，川普扣住烏克蘭軍援的消息走漏，引起國會不滿，川普被迫放行軍援，澤倫斯基隨即取消上CNN節目。

CNN節目主持人扎卡利亞（Fareed Zakaria）7日表示，澤倫斯基的專訪已籌畫了幾個月，但在爆發「電話門」醜聞後喊停。

扎卡利亞說：「澤倫斯基當選後，我們就邀他上節目，已與他和他的辦公室談了幾個月。」

他說：「在這一切曝光，在公布那通電話的文字紀錄，也許在吹哨者舉發後，我不記得確切的時間點，我們已很清楚，專訪取消了。」

他說，他不知道澤倫斯基原本打算在他的節目中宣布烏克蘭要調查拜登父子。

紐約時報7日報導，9月初，澤倫斯基面臨痛苦抉擇：屈服於川普的要求，公開宣布調查他的政敵，或是拒絕，但會失去烏克蘭亟需的軍援。

兩位美國參議員告訴他，只有川普能解除被他凍結的軍援，而且時間已很緊迫。這筆近4億美元軍援若未在9月30日財政年度截止前解凍，可能會完全失去。

在那幾天，澤倫斯基的高級幕僚透過WhatsAPP傳簡訊和開會辯論，避免介入美國政黨之爭是烏克蘭外交政策最高原則，但軍援對烏東戰事不可或缺。

那時，澤倫斯基的幕僚已接受無可避免的事，為公開宣布調查拜登父子一事做準備。

紐時在基輔訪問親近澤倫斯基的政府官員和國會議員，他們透露烏克蘭高層最後決定向川普屈服的新細節，不過幸運的是，澤倫斯基躲過一劫，最終不必公開宣布調查拜登父子。

紐時報導，川普希望澤倫斯基在CNN節目上宣布，但美國駐烏克蘭代理大使泰勒（William B. Tayor Jr.）反對，澤倫斯基幕僚不願得罪川普，最後同意在9月13日扎卡利亞的節目上宣布。但這時川普凍結軍援的消息已走漏，國會反應強烈，在澤倫斯基預定接受專訪的兩天前，川普政府放行軍援，澤倫斯基隨即取消專訪。

紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基原本已向美國總統川普屈服，準備在9月上CNN節目...
紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基原本已向美國總統川普屈服，準備在9月上CNN節目時，宣布烏克蘭要調查美國前副總統拜登及他的兒子杭特。法新社
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川普烏克蘭拜登CNN

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