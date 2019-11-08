比爾蓋茲：美中不應偏執對立 建議華為開放原始碼
2019-11-08 07:54
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
微軟創辦人比爾蓋茲對助長美中高科技對立的「偏執」觀點提出批評，並表示阻止中國研發創新技術是「不切實際」之舉。
美國總統川普與共和、民主黨多位議員，都提出對中國大型科技公司的國安疑慮，包括華為。今年5月，華為被美國商務部列入貿易黑名單，限制美國企業向華為出售重要技術。
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蓋茲在紐約時報舉行的DealBook Conference論壇中表示：「華為也該和其他商品或服務一樣，接受客觀檢驗。一味認定所有來自中國的事物都有害，對於獲得創新的優勢而言是種不理智的態度。」
蓋茲表示，美中應該善用彼此的創新優勢，而非相互抗衡。
蓋茲指出，微軟已對各國政府開放Windows 原始碼，各國官員測試系統後也對微軟的產品放心；他建議，華為或許也該採取相同的做法。
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