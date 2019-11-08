親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

打人房事…綠營慣用伎倆？當年他被抹黑 下場極慘

林志玲傳在南美館披婚紗 「博物館婚禮」台灣行不行？

比爾蓋茲：美中不應偏執對立 建議華為開放原始碼

2019-11-08 07:54經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

微軟創辦人比爾蓋茲對助長美中高科技對立的「偏執」觀點提出批評，並表示阻止中國研發創新技術是「不切實際」之舉。

美國總統川普與共和、民主黨多位議員，都提出對中國大型科技公司的國安疑慮，包括華為。今年5月，華為被美國商務部列入貿易黑名單，限制美國企業向華為出售重要技術。

蓋茲在紐約時報舉行的DealBook Conference論壇中表示：「華為也該和其他商品或服務一樣，接受客觀檢驗。一味認定所有來自中國的事物都有害，對於獲得創新的優勢而言是種不理智的態度。」

蓋茲表示，美中應該善用彼此的創新優勢，而非相互抗衡。

蓋茲指出，微軟已對各國政府開放Windows 原始碼，各國官員測試系統後也對微軟的產品放心；他建議，華為或許也該採取相同的做法。

微軟創辦人比爾蓋茲認為美中不應在高科技領域偏執對立。 歐新社
微軟創辦人比爾蓋茲認為美中不應在高科技領域偏執對立。 歐新社
分享

紐約時報比爾蓋茲黑名單

相關新聞

民主黨太弱 前紐約市長彭博考慮參選美國總統對拚川普

2019-11-08 07:02

彈劾調查川普 聽證仿「水門案」

2019-11-08 01:03

美國難民安置掛零 遭教會批不人道

2019-11-07 19:46

維吉尼亞州藍色大勝 郊區選民轉向敲川普當頭棒

2019-11-07 19:33

輸了肯塔基州…WSJ：川普賣力輔選 共和黨加分有限

2019-11-07 19:33

ABCNews：川普高人氣動搖 民主黨郊區連連告捷

2019-11-07 19:33

路易斯安納州兩黨交鋒 川普親赴站台順便測南方水溫

2019-11-07 19:33

肯塔基州變天！共和黨州長貝文拒絕認輸 要求驗票

2019-11-07 19:08

維州議會 首見穆斯林女議員

2019-11-07 18:09

全球第4例！移植生殖器 傷兵重振雄風

2019-11-07 18:07

未及時剖腹產小男孩大腦受損 母獲判賠1億元

2019-11-07 18:06

宗教為由拒墮胎規定 聯邦法官判違憲

2019-11-07 18:01

堪薩斯市民70%贊同 金恩大道改回原名

2019-11-07 17:59

師徒接班？馬勒獲選印州南灣市長

2019-11-07 17:56

IS新首腦哈希米 美國官員：無名小卒

2019-11-07 17:11

川普推特累積發文字數超越長篇小說尤利西斯

2019-11-07 15:17

川普自己不敢公開 長子揭通烏門吹哨者

2019-11-07 14:20

網購普及 瑞銀調查：很多人去購物中心只是吃飯

2019-11-07 13:48

像吃家常菜…Popeyes炸雞三明治 引非裔食客共鳴

2019-11-07 13:45

造成兒童肥胖？美國麥當勞快樂餐 賣40年仍有爭議

2019-11-07 13:44

遭川普炒魷魚後 美前司法部長擬角逐聯邦參議員

2019-11-07 13:14

星巴克期間限定杯在手可提前登機 空杯無妨

2019-11-07 11:57

打破保護吹哨者傳統 川普之子推特公布他姓名

2019-11-07 11:45

川普電話確認 艾爾段11月13日訪美

2019-11-07 11:33

美國賓州收到太空訊息 申請投票地點「地球軌道附近」

2019-11-07 11:18

為何不與德國聯手對付中國？川普顧問：因為德國沒能力

2019-11-07 09:57

推特2名前員工擅查個資 遭美國聯邦法院起訴

2019-11-07 09:49

加州檢察長控臉書未提供查證資訊 妨礙隱私調查

2019-11-07 09:29

川普彈劾調查首辦公開聽證 3核心證人受矚目

2019-11-07 09:27

應對不實訊息 Google考慮調整政治廣告政策

2019-11-07 09:22

美國確定退出巴黎協定！川普不只跟中國賭氣，背後還有更多心機

2019-11-07 07:55
看更多

熱門文章

影／英富家女魂斷紐西蘭案情曝光 與網友約炮遭勒死

2019-11-07 13:26

台人在北海道自駕車禍 一女昏迷

2019-11-07 20:20

一場戀情踩到職場地雷 他年薪4.8億的工作飛了

2019-11-07 10:00

美中雙方同意 將分階段相互取消懲罰性與報復性關稅

2019-11-07 15:56

飛機窗用膠帶封裂縫 乘客嚇壞怒批：早就知道裂開了！

2019-11-07 11:23

地球CO2僅0.04%火星96% 為何火星不暖化反而冷得要命？

2019-11-07 12:45

替朋友尋找遺失婚戒 意外發現價值300多萬古金幣

2019-11-07 12:29

美中同意取消加徵關稅 道瓊、標普指數雙創歷史新高

2019-11-08 05:55

影／通宵打電玩 泰資優生跪坐電腦桌前猝逝

2019-11-07 11:48

據稱中美將相互取消加徵關稅 美股早盤再創新高

2019-11-07 23:45

十年前投資微軟1,000美元 現在投資報酬率一飛衝天

2019-11-07 22:48

珍奶菲律賓風行 台灣業者新口味致勝

2019-11-07 20:04

11歲女童遭父母活活餓死 300頁日記曝受虐過程

2019-11-07 15:26

全球牛奶價格狂飆 與這一國消費者愛喝奶蓋茶有關

2019-11-07 18:20

2張衛星圖看空汙／為何北京已改善 德里仍嚴重

2019-11-07 11:45

為何不與德國聯手對付中國？川普顧問：因為德國沒能力

2019-11-07 09:57

2019全球最有價值百大品牌出爐！台灣有幾個入榜？

2019-11-07 08:52

路透：撤銷對中關稅面臨白宮顧問團強大阻力

2019-11-08 06:30

英貨櫃命案死者皆越南人 越方譴責人口販運行為

2019-11-08 00:19

美國賓州收到太空訊息 申請投票地點「地球軌道附近」

2019-11-07 11:18

美中加徵關稅 將分階段取消

2019-11-08 00:50

北海道札幌市降初雪 比往年晚10天

2019-11-07 21:34

土耳其官員：巴格達迪妻子透露大量IS情報

2019-11-07 22:05

馬克宏接受經濟學人專訪 稱北約已「腦死」

2019-11-07 23:02

誰是Google下個併購目標？這5家公司最有賣點

2019-11-07 18:48

長知識！1100多萬年前古代猿會「雙腳站立」 沿著樹枝行走

2019-11-07 17:01

貨櫃車39屍案 英國電視台找8人測試從歐洲偷渡

2019-11-07 18:53

陸商務部：中美同意隨協議進展分階段取消加徵關稅

2019-11-07 16:58

日本松葉蟹季登場 高級品牌蟹一隻500萬日圓拍出

2019-11-07 17:40

英國39死貨櫃命案 越南警方共逮涉案11嫌

2019-11-07 22:45

白宮顧問：德等盟友沒能力制衡中國

2019-11-07 14:47

Airbnb力挽用戶信任 展開700萬物件清查工作

2019-11-07 10:32

恐怖牙醫逼拔牙 猛扯7歲男童狂揮工具恐嚇

2019-11-07 09:39

旱鴨子男童驚見友落海 不顧一切下水救起朋友

2019-11-07 12:23

美國專坑隊友 德國也火大

2019-11-08 00:56

星巴克期間限定杯在手可提前登機 空杯無妨

2019-11-07 11:57

演到一半天花板崩落 推銷員之死倫敦演出中斷

2019-11-07 10:00

民主黨太弱 前紐約市長彭博考慮參選美國總統對拚川普

2019-11-08 07:02

泰15歲女網紅臉書辦標會 騙500大學生得手1500萬

2019-11-07 11:38

打破保護吹哨者傳統 川普之子推特公布他姓名

2019-11-07 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top